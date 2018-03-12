安平港睽違多年有郵輪靠泊 可望添商機

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市政府今天表示，爭取大型郵輪停靠安平港帶來觀光客，在睽違多年後，今年上半年的3、5月相繼有兩艘郵輪停靠，預計會有1600多名旅客造訪，可望開啟台南郵輪旅遊新契機。

台南市政府經濟發展局長殷世熙今天受訪時表示，2009年麗星郵輪「寶瓶星號」首度停靠安平港。相隔9年後，21日預計有英國國際郵輪「卡莉多麗號」（Caledonian Sky）及5月的香港麗星郵輪「寶瓶星號」（SuperStar Aquarius）相繼靠泊安平港。

殷世熙表示，屬於高價位郵輪的卡莉多麗號首訪安平港，此航次規劃台灣跳島郵輪航線，在台灣本島與離島間跳島旅遊。靠泊安平港時間為上午6時至下午6時，此航次帶來100多名外籍旅客，多以英國籍為主。預計當天上午8時會在安平港旅客服務中心安排歡迎儀式。