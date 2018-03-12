NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
財經總覽產業動態理財基金投資職場新視界權證專家
即時跑馬燈犬貓絕育活動開跑　首場絕育數破百繼承國父理念　致公黨盼兩岸和平跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
財經

花蓮地震企業重建　20億保證專款申請開跑

記者彭夢竺／台北報導2018/03/12 12:03
▲為了協助花蓮地震受災企業取得銀行重建資金，經濟部中小企業處今（12）日表示，已向花東基金申請20億元保證專款，可提供200億元貸款總額度。（圖／NOWnews資料照）
▲為了協助花蓮地震受災企業取得銀行重建資金，經濟部中小企業處今（12）日表示，已向花東基金申請20億元保證專款，可提供200億元貸款總額度。（圖／NOWnews資料照）

花蓮0206發生大地震，為了協助花蓮受災企業取得銀行重建資金，經濟部中小企業處今（12）日表示，已向花東基金申請20億元保證專款，可提供200億元貸款總額度，申請期限到6月30日為止，有需要的受災企業可向金融機構申請貸款。

經濟部向花東基金申請20億元保證專款，由中小企業信用保證基金辦理專案保證業務，可提供200億元貸款總額度，已由行政院同意，3月12日發布「0206花蓮地震融資保證專案貸款要點」。

經濟部表示，只要持有花蓮縣政府或所轄鄉（鎮、市）公所、稅捐稽徵機關、工業區服務中心、各目的事業主管機關、經濟部委託的輔導單位出具受災文件，或經金融機構調查屬實者，都可申貸，每家企業貸款額度依企業實際需要由承貸金融機構核給，另可移送信保基金的保證額度也不同。

依商業登記法第五條得免申請登記的攤販及民宿經營者等業者，短(中)期周轉融資最高新台幣200萬元，資本性支出最高新台幣500萬元；中小企業部分，短(中)期周轉融資最高新台幣2000萬元，資本性支出最高新台幣6000萬元；至於大企業部分，短(中)期周轉融資最高新台幣8000萬元，資本性支出最高新台幣2億元，受災企業若有資金需求可向金融機構辦理，申請期限至6月30日止。

經濟部提醒，中小企業如因受災有復工營業協處需求，中小企業處「馬上辦服務中心」可提供受災企業免費融資諮詢、融資診斷輔導及財稅災害申報輔導服務，企業因受災致財務周轉困難，有銀行貸款協商需求者，也可提出銀行債權債務協商申請。

關鍵字花蓮地震受災經濟部重建
防經濟犯罪　近半企業增加這項投資陸擬關挖礦場　虛擬貨幣概念股跌停

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan