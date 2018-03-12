花蓮地震企業重建　20億保證專款申請開跑

花蓮0206發生大地震，為了協助花蓮受災企業取得銀行重建資金，經濟部中小企業處今（12）日表示，已向花東基金申請20億元保證專款，可提供200億元貸款總額度，申請期限到6月30日為止，有需要的受災企業可向金融機構申請貸款。

經濟部向花東基金申請20億元保證專款，由中小企業信用保證基金辦理專案保證業務，可提供200億元貸款總額度，已由行政院同意，3月12日發布「0206花蓮地震融資保證專案貸款要點」。

經濟部表示，只要持有花蓮縣政府或所轄鄉（鎮、市）公所、稅捐稽徵機關、工業區服務中心、各目的事業主管機關、經濟部委託的輔導單位出具受災文件，或經金融機構調查屬實者，都可申貸，每家企業貸款額度依企業實際需要由承貸金融機構核給，另可移送信保基金的保證額度也不同。