花蓮地震企業重建　20億保證專款申請開跑

花蓮0206發生大地震，為了協助花蓮受災企業取得銀行重建資金，經濟部中小企業處今（12）日表示，已向花東基金申請20億元保證專款，可提供200億元貸款總額度，申請期限到6月30日為止，有需要的受災企業可向金融機構申請貸款。
經濟部向花東基金申請20億元保證專款，由中小企業信用保證基金辦理專案保證業務，可提供200億元貸款總額度，已由行政院同意，3月12日發布「0206花蓮地震融資保證專案貸款要點」。
經濟部表示，只要持有花蓮縣政府或所轄鄉（鎮、市）公所、稅捐稽徵機關、工業區服務中心、各目的事業主管機關、經濟部委託的輔導單位出具受災文件，或經金融機構調查屬實者，都可申貸，每家企業貸款額度依企業實際需要由承貸金融機構核給，另可移送信保基金的保證額度也不同。
依商業登記法第五條得免申請登記的攤販及民宿經營者等業者，短(中)期周轉融資最高新台幣200萬元，資本性支出最高新台幣500萬元；中小企業部分，短(中)期周轉融資最高新台幣2000萬元，資本性支出最高新台幣6000萬元；至於大企業部分，短(中)期周轉融資最高新台幣8000萬元，資本性支出最高新台幣2億元，受災企業若有資金需求可向金融機構辦理，申請期限至6月30日止。
經濟部提醒，中小企業如因受災有復工營業協處需求，中小企業處「馬上辦服務中心」可提供受災企業免費融資諮詢、融資診斷輔導及財稅災害申報輔導服務，企業因受災致財務周轉困難，有銀行貸款協商需求者，也可提出銀行債權債務協商申請。