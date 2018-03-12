台股盤中－電金雙漲 狂飆150點、突破11000點

美股上周五大漲，激勵亞股今 (12) 日也全面開高，台股今天開盤漲 44.17 點後開高走高，在電金類股雙雙點火之下，蘋概三王都走揚，壽險金控則帶領金融股指數漲近 2%，推升加權指數盤中最高大漲超過 150 點，突破 11000 點；不過挖礦股弱勢值得留意。

股王大立光開高之後，在高檔行進間清洗浮額，最高漲到 4015 元，上漲超過 3%，台積電也穩步墊高，最高漲到 255 元，漲幅超過 1.5%，鴻海最高漲到 94.5 元，漲幅超過 2%，更收復季線、站上所有短期均線。

除了蘋概三王，受惠 3D 感測族群也是強強滾，穩懋亮燈漲停，全新漲逾 6%，宏捷科漲逾 4%，都是盤面上焦點。