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新債王：美國市場危機2019年爆發 黃金或展開新反

鉅亨網2018/03/12 11:45
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Zerohedge 最新報導，新債王 Jeff Gundlach 在 Strategic Investment Conference 表示，按照當前的預算赤字，再加上美國聯準會 (Fed) 縮表，意味著需要發行 2-3 兆美元的新債，情況或在 2019 年爆發，市場明年將出現淨緊縮。美元料走低，黃金或展開新反彈

有投資者已經開始意識到這一點，南韓的房地產情緒正在發生轉變。Gundlach 表示，隨著抵押貸款利率上升，基本面看起來「相當糟糕」。

Gundlach 認為，核心 CPI 與未來 GDP 之間存在高度相關性。目前核心 CPI 與 ISM 的採購經理人指數 (PMI) 之間的高度相關性也表明，未來 CPI 將會上升。

事實上，美國的核心 CPI 正在呈現向上的趨勢，同時德國和日本的通膨也在上升。

從 7 年「牛熊周期」來看，Gundlach 認為，目前美元料將走低。如果從更長周期看，美元正處於關鍵支撐位置，問題在於能否守住？

金價走勢則相反。Gundlach 表示，多年來黃金一直在築底，目前正處於臨界水平。如果危機爆發，黃金可能會展開新的反彈

技術上看，金價仍在 1320 關口徘徊，若跌破，金價將進一步測試前期低點 1301.15 美元及 1300 元大關。初期上漲阻力在 1330 美元及 1340 美元關口，其次是前期高點 1365.90 美元。

現貨黃金走勢
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