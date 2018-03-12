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中央社

股神開NCAA籃賽賭盤 最高年領3000萬到死

中央社2018/03/12 11:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約11日綜合外電報導）美國3月籃球瘋，全美大學體育聯盟（NCAA）68隊即將開戰，美國股神巴菲特挑戰自家員工，只要猜中16強前所有比賽輸贏就能贏得終身獎金，每年約領新台幣3000萬元。

美國有線電視新聞網（CNN）財經網站報導，巴菲特（Warren Buffett）向旗下波克夏投資公司（Berkshire）員工提出挑戰，只要有人能夠完美猜中「甜蜜16強」之前每一場比賽的輸贏，每年可領100萬美元（約新台幣3000萬元）獎金。

巴菲特還表示，如果來自他的家鄉內布拉斯加州（Nebraska）隊伍贏得全國冠軍，獎金加碼。

巴菲特說：「如果是克萊頓大學（Creighton）或內布拉斯加大學贏得冠軍，獎金就加倍，所以不是100萬美元，而是200萬美元。」

兩隊奪冠機會都不算太高。

不過波克夏公司的員工不必全部猜中就有獎。預測命中對戰組合最多場的員工，就能領到巴菲特提供10萬美元（約新台幣300萬元）獎金。

去年西維吉尼亞州一名工廠工人，猜中前32場比賽中31場的勝負，抱走10萬美元獎金。

巴菲特2014年舉辦首場NCAA爭霸賽猜謎獎金活動，最初開放給社會大眾參加，只要能夠預測每一場比賽的勝負，就能贏得10億美元（約新台幣300億元）大獎，結果所有人都槓龜。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070312

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