股神開NCAA籃賽賭盤 最高年領3000萬到死

（中央社紐約11日綜合外電報導）美國3月籃球瘋，全美大學體育聯盟（NCAA）68隊即將開戰，美國股神巴菲特挑戰自家員工，只要猜中16強前所有比賽輸贏就能贏得終身獎金，每年約領新台幣3000萬元。

美國有線電視新聞網（CNN）財經網站報導，巴菲特（Warren Buffett）向旗下波克夏投資公司（Berkshire）員工提出挑戰，只要有人能夠完美猜中「甜蜜16強」之前每一場比賽的輸贏，每年可領100萬美元（約新台幣3000萬元）獎金。

巴菲特還表示，如果來自他的家鄉內布拉斯加州（Nebraska）隊伍贏得全國冠軍，獎金加碼。