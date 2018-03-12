黨政人士：中國極權 讓台人覺得此去無活路

（中央社記者葉素萍台北12日電）黨政人士今天表示，中國從集體領導往一人集權途徑上走去，一旦中國朝旗幟鮮明往極權方向走去，會讓台灣人覺得「此去絕無活路」，極權印象會把台灣社會推得更遠。

中國全國人民代表大會通過修憲案，涉及取消國家主席任期限制，此舉被視為現任中國國家主席習近平無限期連任的準備工作。

黨政人士分析，習近平過去近2年來在東亞地區採取較過去更高單邊主義做法，如軍機、軍艦頻頻繞島、飛越日、韓飛航情報區與穿越巴士海峽。

黨政人士說，隨中國從集體領導往一人集權途徑上走去，無論是為以民族主義處理內部挑戰，或實質擴大習近平眼裡的「中國夢」，這些做法只會強化而不會減弱，對區域穩定「投入相當變數」。