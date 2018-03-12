經濟學家：美國經濟過熱 恐在2019年中衰退

Angele 獲得 MarketWatch 的 2 月預測大賽冠軍。他表示，經濟成長的速度已經快於 1.5% 的長期潛在增長率，失業率遠低於約 5% 的長期自然失業率，而這甚至是在減稅與刺激的預算計畫之前。

據《Market Watch》報導，奧地利 Raiffeisen Bank International 資深經濟學家 Joerg Angele 表示，美國經濟中期的前景非常樂觀，但這種成長恐怕難以持續，目前所有數據顯示，經濟有過熱的跡象。

目前美國經濟看來一片大好，但有經濟學家警告，局面可能會盛極而衰，時間就在 2019 年年中。

如此看來，完全沒有必要再實施額外刺激。同樣因此，Fed 沒有理由放慢升步腳步。Angele 預計今年升息 4 次，到 2019 年初，可能還會再升 2 次。

Angele 表示，今年美國經濟成長將近 3%，而失業率也由 4.1%，到明年再降到 3.5% 左右。

問題在於，這恐怕難以持續。

他認為，到 2019 年年中左右，美國經濟可能會急劇放緩，甚至可能出現衰退。目前的情況很像 2000 年時過熱的情況，到第 2 年就進入衰退。「它不能永遠持續下去，泡沫會破滅。」

Angele 同時說，日益高漲的保護主義浪潮是一個變數。如果貿易戰爆發，對美國而言會是災難性的，他希望爭議不會升級。

Angele 在 2 月對各項美國經濟指標的預測以及數據的實際表現：