希華投資開發生醫檢測晶片有成 鎖定阿茲海默症等檢測

希華對跨足生醫檢測晶片領域，主要鎖定兩個重大疾病為重點發展項目，如: 早期阿茲海默症檢測與心肌梗塞快篩。目前阿茲海默症的檢測技術分成腦部斷層影像分析檢測以及腦脊髓液檢體檢測分析，也由於腦部斷層檢測費用昂貴，遲遲無法普及化推行定期檢測; 免疫學檢測部分，則是腦脊隨液檢體的採樣不易，且容易有感染的風險，遲遲無法推行老人常規性定期檢測。

布華晶體主要是基於台灣正面臨嚴重人口老化問題，相關疾病的檢測需求量將大增，決定投資生醫檢測晶片的領域，並與中興大學進行產學合作，開發生物檢測晶片，此投資、開發歷程已長達 5 年。

石英元件廠希華晶體 (2484-TW) 跨足投資開發生物醫學測晶片已獲進展，鎖定阿茲海默症、心肌梗塞快篩等因人口老化衍生的疾病檢測，產品並將陸續上市銷售，並擴大應用。

因此，很多研究機構與新創公司也開始思考若能將相關免疫檢測檢體從腦脊髓液轉成血液，有機會推行定期檢測。也因此，希華晶體科技經過 5 年多的開發研究，開發一套高靈敏度 ELISA 檢測套組，晶片透過希華獨有的專利處理技術，達到降低背景值，提高訊號數值的晶片表現，檢測成本相對低廉，有利於使用於推行老人早期檢測阿茲海默症檢測。

同時，希華晶體也正積極開發另外一項心肌梗塞快篩晶片的開發，透過光碟微流道晶片，使用指尖血，就可以在 20 分鐘之內量測心肌受損情況，再配合心電圖，可以讓感覺胸悶民眾，在短時間診斷出心肌梗塞的發病前徵兆，提早用藥。

希華指出，此一光碟微流道晶片與小型自動化離心光學檢測裝置非常適合擺放於一般小診所與小型檢驗所，若有發病前兆，可立即轉往大醫院治療，達到目前政府所推行醫院分級轉診制度，讓資源有效被利用。相關技術證開發當中預計 2019 年可提供相關晶片與設備給研究單位使用。

由於全球石英元件市場的競爭激烈，包括希華及晶技 (3042-TW) 近年均陸續以轉投資成長型企業如韋僑 (6417-TW)、台興電子 (3426-TW) 等，至於希華則更進一步生醫檢測晶片的領域。