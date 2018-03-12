陳鴻斌性騷改判罰款 司改會盼監委提起再審

（中央社記者呂欣憓台北12日電）前法官陳鴻斌因性騷擾女助理被免除法官職務，職務法庭再審後改判不需免除法官職務。民間團體今到監察院陳情，呼籲監察委員對此判決提起再審，不能任由職務法庭姑息性騷擾。

前北高行法官陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭前年10月判決免除其法官職務；陳鴻斌提起再審，職務法庭3月8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。

民間司法改革基金會今天到監察院前舉行記者會並遞交陳情書，由值日監委陳師孟接下陳情案。

司改會董事長林永頌表示，做出再審判決的職務法庭組成有瑕疵，依法職務法庭的審判長應該是公務員懲戒委員會委員長，但再審判決時的審判長並非公懲會委員長，因此司改會要訴請監察委員對此案提起再審。