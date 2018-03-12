〈每日外資匯市觀點〉日圓升值成BOJ風險、商品貨幣

高盛：日圓升值將成為日本央行的最大風險

高盛首席日本經濟學家表示，日本央行和日本政府對限制日圓升值的政策，選擇「非常有限」，「最有可能持觀望態度，直到最後一輪上漲結束」。

日本央行面臨的風險是日圓上漲，為 10 年期政府債券殖利率帶來了強大的下行壓力。

因為當利率下降時，固定利率購買操作無效。如果日本央行想要阻止進一步下跌，則需要減少日本央行的購買金額，但這可能導致日圓進一步升值。

相反，正是由於這種風險，日本央行可能會讓 10 年期公債殖利率暫時維持在較低水平。