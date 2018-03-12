高孔廉：習近平是強人　任期延長對台「短多長空」

高孔廉表示，大陸修憲取消國家主席、副主席的任期限制，讓習近平可以「無限期」擔任國家領導人，對大陸外在來說，有國家代表的象徵意義，因為習有了「國家主席」這個頭銜，他才可以出國訪問，不可能用「中共中央總書記」的頭銜進行出訪；對內來說，因為沒有任期限制，讓習相對大陸其他政府部門，握有更大的權力，因為在他底下的其他單位，都有任期限制，這點有利於習繼續鞏固權力。

前海基會副董事長高孔廉今（12）日表示，中國大陸國家主席習近平取消任期限制，對台灣來說反而「鬆了一口氣」，因為習有強大的使命感，以實現中國夢、中華民族的偉大復興為己任，如果任期不延長，就會迫使他在第二任結束的2023年處理兩岸問題。他也認為期待大陸因經濟發展導致崩潰的想法「不切實際」，兩岸問題上，時間是站在大陸那一邊。

高孔廉指出，就兩岸來說，習近平是個強人，雖然過去有人說他「知台」，但知台不能和友台畫上等號，他的對台態度，從19大的講話就能看出隱含著統一思想，習提出兩個十五年，就是在2020年到2035年要實現社會主義現代化，到2050年要將中國建成社會主義現代化強國；習近平在18大還提出兩個100年的奮鬥目標，就是在中共建黨100周年的2021年全面建成小康社會，新中國成立100年的2049年，建成富強民主文明和諧的社會主義現代化國家，實現他中華民族偉大復興的「中國夢」，而這個偉大復興，其實就涉及了國家主權的統一，讓台灣重回「祖國」的懷抱之中。

高孔廉認為，習近平取消任期限制，對台灣來說反而鬆了一口氣，因為如果任期不延長，照習的個性，一定會在第二任國家主席任期結束的2023年以前處理台灣問題，用股票術語來說，習任期延長對台灣是「短多長空」，而這個「長空」的問題，就是時間是站在大陸或台灣那一方？大陸鐵定認為時間是大陸這一邊，因為他們實力不斷增強，在國際間越來越有影響力，從經濟來看，大陸各省GDP也不斷超越台灣，台灣整體實力基本上停滯，未來還可能倒退，因此陸方對此有相當的自信。

不過台灣這邊也有人認為時間站在我們這裡，原因是按照世界各國發展的軌跡，經濟發展到一定程度後，人民對民主和自由的要求，也會跟著增加，導致大陸內部到時候發生劇變。2001年也有一位美裔學著持了這樣的觀點寫了一本「中國崩潰論」，裡面指出大陸貧富差距嚴重，政府即將垮台，但現在大陸貧富差距仍然相當高，卻還是沒發生這些人預測的內部動亂情況，理由是大陸人是跟自己過去比較，不是和別人比較，因此每個人都覺得自己的生活獲得巨大的改善，人民自然相對地較安居樂業。

高孔廉強調，就他對兩岸議題長期觀察下，期待大陸因發展而讓內部發生改變的想法，可能不切實際，因此兩岸問題，時間應該是站在大陸那一邊。習近平任期延長，對他實現「中國夢」、「中華民族偉大復興」有相當程度的幫助。

