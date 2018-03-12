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中央社

陸拚脫貧 淘帝-KY：童裝市場大者恆大

中央社2018/03/12 12:01
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北12日電）中國大陸走向「脫貧」，淘帝-KY看好童裝市場受惠大陸人均消費所得提高、二孩效益發酵及80、90後主力消費客群追求優良安全的消費需求，促使中國大陸童裝產業將大者恆大。

中共總書記習近平在中國共產黨第19次全國代表大會強調，2020年建立的小康社會「一個不能少」，建立富裕社會「一個不能掉隊」，要讓中國大陸從「扶貧」走向「脫貧」。

根據中國國家統計局最新統計顯示，貧困地區農村居民人均可支配收入5年來增加近12.4%。

淘帝-KY看好整體童裝市場受惠於人均消費所得提高帶動的消費升級、二孩效益發酵、以及80、90後主力消費客群追求品質優良、具有嚴格安全規章的消費需求，促使中國大陸童裝產業將趨於大者恆大的產業態勢。

展望後續，淘帝-KY在實體通路方面，除持續透過旗下25個品牌代理商穩步以每年3%至5%速度展店，2017年第4季也新增山西代理商，預計將以每年新增5間的速度在山西地區展店，累計TOPBI品牌線下門市已超過1500間。

另一方面，在電商通路上，除自有TOPBI品牌購物APP、官網商城等推出於半年期間線上會員人數攀上3萬人水準，也透過線上代理在天貓、京東商城等線上平台銷售，可望擴大市場占有率，挹注集團另一成長引擎。

淘帝2月合併營收新台幣2.28億元，較去年同期的1.86億元成長22.41%，創連續4個月單月營收雙位數年增表現。累計2018年1至2月合併營收達6.86億元，較去年同期成長14.53%。（編輯：郭萍英）1070312

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