立委指惠台措施提高層級 國發會：應有保障

陳美伶表示，政府相當嚴肅看待、審慎面對對因應中國大陸提出的惠台政策，行政院已經組成專案小組，正在進行盤點並預計提出因應對策。

（中央社記者陳政偉台北12日電）中國大陸日前提出31項惠台政策，立委在立法院經委會指出，陸方提高層級與端出措施吸引台灣人才，應藉此雙方坐下來談，國發會主委陳美伶也回應，陸方應該保障赴陸的台人人身安全。

針對中國大陸端出惠台政策，民進黨籍立委邱議瑩認為，陸方提出這些措施，其實是拉高對台灣層級，將台灣視為一個國家才會提出這些政策。惠台措施是對台灣的人民前往中國大陸發展釋出優惠的條件，甚至是跟中國大陸人民同等的待遇。

邱議瑩說，蔡政府上台後兩岸關係急凍，互信基礎薄弱，所以中國大陸端出惠台政策釋出優惠，可以趁此機會要求雙方政府坐下來談，雙方應該可以簽訂協議，讓我方的人才赴陸要有具體保障，台灣則對於企業赴陸提出保護措施。

她認為，這些惠台措施，像是中國大陸對美國、日本、韓國的貿易政策一樣，等於拉高中國大陸與台灣之間的層級。站在這樣的角度，政府也應該拉高台灣的角度看法，很多東西是可以坐下來談的。

邱議瑩指出，台灣就應基於這樣的基礎來思考，趁此機會坐下來談，討論具體的東西。對中國大陸開放的政策，應基於信賴保護原則，像是對台灣民眾赴陸的人身自由、投資環境、創作自由的保障等。

陳美伶則回應，若中國大陸希望我方人才去求學、就業，對於人身安全，確實應該提出保障措施。

不過，關於人才外流，陳美伶表示，企業布局全球，人才競逐已成趨勢，因為台灣人才質量與水準都相當高，政府還是要繼續提出策略方法，讓好的人才留在台灣。（編輯：張均懋）1070312