美景氣轉強 客思達首季營運迎浪頭

（中央社記者江明晏台北12日電）受惠美國消費景氣熱絡，全美第九大家具供應商客思達-KY業績強，加上在電商通路與Scott Living新系列商品深耕布局的效益持續顯現，看好首季美國家具傳統銷售旺季的營運表現。

美國經濟、消費景氣正持續熱絡，各界並普遍看好降至歷史低檔的美國失業率，及2017年末所通過美國史上最大規模的降稅法案，對美國未來經濟發展的正面影響。

在美國經濟展望樂觀、消費景氣持續熱絡，且第1季傳統即為美國家具銷售旺季等多重影響下，營收金額逾9成來自美國家具消費市場的客思達-KY對於首季營運表現審慎樂觀。