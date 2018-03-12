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美景氣轉強 客思達首季營運迎浪頭

中央社2018/03/12 12:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北12日電）受惠美國消費景氣熱絡，全美第九大家具供應商客思達-KY業績強，加上在電商通路與Scott Living新系列商品深耕布局的效益持續顯現，看好首季美國家具傳統銷售旺季的營運表現。

美國經濟、消費景氣正持續熱絡，各界並普遍看好降至歷史低檔的美國失業率，及2017年末所通過美國史上最大規模的降稅法案，對美國未來經濟發展的正面影響。

在美國經濟展望樂觀、消費景氣持續熱絡，且第1季傳統即為美國家具銷售旺季等多重影響下，營收金額逾9成來自美國家具消費市場的客思達-KY對於首季營運表現審慎樂觀。

客思達-KY2月單月營收新台幣9.45億元，年增4.74%，2018年1月至2月合併營收累計達18.8億元，年增0.75%。

2018年營運上，客思達-KY將持續投資電商通路，結合分布於全美主要消費地區的8個大型營業據點，爭取與既有客戶傳統實體零售巨擘所經營的電子商城更深度的合作；並持續以聯名品牌推出不同風格系列商品。

其中，Scott Living系列商品已針對於加拿大擁有超過220家分店的大型連鎖通路商The Brick推出改版設計款，客思達看好，隨著通路滲透率及品牌能見度的攀升，將增添未來營運動能。（編輯：林興盟）1070312

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