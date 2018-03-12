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中央社

杜特蒂：把聯合國人權官員丟去餵鱷魚

中央社2018/03/12 12:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）菲律賓主流英文報紙「菲律賓星報」（Philippine Star）今天報導，杜特蒂總統上週在南部城市視察軍營時聲稱，聯合國人權官員應被丟去餵鱷魚。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）10日到南部三寶顏市（Zamboanga City）慰勞當地駐軍，菲律賓星報報導，他向士兵們發表精神講話時說：「如果這些傻瓜來到這裏，不曉得有沒有鱷魚？會吃人的鱷魚，把那些X生的丟去餵牠們。」

他口中的「傻瓜」和「X生的」是指聯合國人權事務相關官員。菲律賓南部許多河流和沼澤地有鱷魚，並出現過許多吃人的案例。

在菲律賓政府的掃毒行動導致數千人喪生之後，聯合國法外處決事務特別報告員卡拉馬爾德（AgnesCallamard）即表示，將赴菲調查菲國的人權狀況。但杜特蒂對此採取抗拒的態度，強調聯合國人員無權干涉主權國家的內政。

杜特蒂在三寶顏市指示軍警人員，不必理會聯合國人員的調查，政府不會棄執法人員於不顧，「他們說正在調查我們，天啊！根據刑法規定，你所說的任何話都可能陷你於證明自己有罪的處境。」

他重申，掃毒後果一切由他承擔，執法人員如果被聯合國調查人員請去問話，最好的作法是保持緘默，因為他們勢必從證詞中找碴。

聯合國人權相關官員多次指責菲律賓執法人員私下處決毒嫌，並稱杜特蒂鼓勵執法人員殺人。

除了聯合國人權官員，國際刑事法院（ICC）2月初也表示，將審查杜特蒂是否犯下「違反人道罪」。

杜特蒂不時對人權人士發出敵視言論，聯合國人權事務高級專員扎伊德‧拉阿德‧胡笙（Zeid Ra'ad AlHussein）日前指稱杜特蒂需要接受「精神鑑定」。（編輯：陳俊碩）1070312

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