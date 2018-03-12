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陸惠台措施 教長提醒現職人員避免觸法

中央社2018/03/12 12:02
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北12日電）民進黨立委陳亭妃今天表示，中國惠台措施高條件、高規格招收台灣人才，讓人擔心產生磁吸效果。教育部長潘文忠回應，除了協助大學招才攬才，也會提醒現職大專教師避免觸法。

中國大陸日前公布31項惠台措施，立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠進行業務報告，立法委員也關注惠台措施對台灣高教和人才的影響。

民主進步黨籍立法委員陳亭妃質詢時表示，中國公布惠台措施，大家都擔心會有磁吸效果，例如中國鼓勵台灣優秀教師到當地任教，鼓勵專業人才參與千人計畫，對於中國高條件和高規格招收台灣優秀人才，教育部應該如何因應。

民主進步黨籍立法委員張廖萬堅質詢時也提到，福建省去年宣布未來要引進1000名台灣教師到當地大專院校任教，今年2月28日中國再度公布惠台措施，讓大家擔心台灣人才被掏空，相對於中國積極招攬人才，台灣卻因少子化，讓年輕學者海外學成後回台灣卻找不到學校可任教。

潘文忠表示，行政院已經召開跨部會的會議，研議如何因應惠台措施，教育部也積極協助大學招才及攬才，如玉山計畫、高教深耕計畫都透過彈性薪資等方案提升待遇，希望提供大專教師實質支持。

潘文忠指出，教育部鼓勵兩岸學術交流，對互相觀摩學習持開放態度，但如果用專案或專職參與中國的計畫，就屬於法律明確規範，現職的公私立大專教師都要遵守兩岸人民關係條例和教育人員任用條例，不能到對岸任教或兼職，教育部也會提醒，避免教育人員因不熟悉而違法。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070312

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