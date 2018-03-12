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政治

影／潑漆獨派青年監院陳抗　質疑政治力介入檢警系統

記者江昱逵／台北報導2018/03/12 12:18
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慈湖靈柩潑漆案的獨派青年今（12）日在監察院前召開記者會，質疑桃園市檢警嚴重違反司法實務慣例、比例原則，即執行大規模拘提，明顯有政治力介入，並要求監委調查過程中是否有違法失職、不當舉措，以清除「中華黨國威權遺毒」，促進司法系統的轉型正義。

輔大學生會學權部長羅宜指出，在潑漆後，他們於二二八當天下午就召開記者會說明，並未有逃避責任的台度；然而，隔天有 7 人陸續收到桃園市大溪分局的到案說明書，就在當天展開大規模強制拘提。

羅宜質疑，很多人都是拘票與傳票一同到達，這種嚴重違反司法實務慣例的事情，怎麼會是二次政黨輪替後，還會發生的事情？

羅宜進一步說明，當天檢警展開大規模強制拘提，且在拘提過程中粗暴，強制拔走當事人的機車鑰匙、禁止使用手機、搜身與扣押私人物品等，讓兩公約裡保護的人權，完全喪失殆盡，他們懷疑這絕對有政治力的介入，不然為何會有如此高效率的拘提過程。

此外，羅宜批評，在無任何符合刑事訴訟法的情況下，檢察官諭令裁定4位到案者16萬元保釋金，另5位遭拘提到案者更達25萬保釋金，這在以往的司法實務慣例裡面是完全沒有的，開出高額保釋金是刻意刁難學生，他們要求桃園地檢署立刻返還保釋金，並呼籲監委調查過程中是否有違法失職、不當舉措，以清除「中華黨國威權遺毒」，促進司法系統的轉型正義。

關鍵字獨派青年潑漆慈湖靈柩保金二二八
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