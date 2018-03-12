影／潑漆獨派青年監院陳抗　質疑政治力介入檢警系統

慈湖靈柩潑漆案的獨派青年今（12）日在監察院前召開記者會，質疑桃園市檢警嚴重違反司法實務慣例、比例原則，即執行大規模拘提，明顯有政治力介入，並要求監委調查過程中是否有違法失職、不當舉措，以清除「中華黨國威權遺毒」，促進司法系統的轉型正義。

輔大學生會學權部長羅宜指出，在潑漆後，他們於二二八當天下午就召開記者會說明，並未有逃避責任的台度；然而，隔天有 7 人陸續收到桃園市大溪分局的到案說明書，就在當天展開大規模強制拘提。

羅宜質疑，很多人都是拘票與傳票一同到達，這種嚴重違反司法實務慣例的事情，怎麼會是二次政黨輪替後，還會發生的事情？