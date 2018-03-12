影／無敵鐵金剛回來了　劇場版新作3/30全台上映

30 多年前風靡全台最知名的機器人既不是變形金剛，也不是鋼彈，而是「無敵鐵金剛」。自從「無敵鐵金剛」全新電影《劇場版 無敵鐵金剛 / INFINITY 》去（ 2017 ）年公佈開始製作以來，就引起台灣的「無敵鐵金剛」粉絲們高度關注，希望能在台灣上映。而《劇場版 無敵鐵金剛 / INFINITY 》正式預告日前曝光，並正式宣布在 3 月 30 日於全台盛大上映。



▲無敵鐵金剛睽違 44 年，再度推出全新劇場版。（圖／曼迪傳播提供）

「無敵鐵金剛」動畫曾在 1978 和 1985 年在台灣電視上播出，一推出，小朋友便陷入對「無敵鐵金剛」的瘋狂中。「指揮挺組合！」「金剛飛拳」、「木蘭飛彈」等經典台詞和招式讓人耳熟能詳。



▲《劇場版 無敵鐵金剛 / INFINITY 》採用全新動畫技術製作，可以體驗到全新的衝擊。（圖／曼迪傳播提供）

今年適逢「無敵鐵金剛」原作者永井豪出道 50 週年，永井豪和當年一同打造出「無敵鐵金剛」的東映動畫，再次聯手推出《劇場版 無敵鐵金剛 / INFINITY 》，將最經典「無敵鐵金剛」搬上大銀幕。這也是繼 1974 年日本推出《無敵鐵金剛對暗黑大將軍》電影後，相隔 44 年再次推出全新的電影版本，也是台灣首次可以在戲院看到最新、最經典的「無敵鐵金剛」，觀眾除了可回憶兒時經典外，更能感受到全新的震撼和熱血。



▲兜甲兒（台灣原翻譯：柯國隆）將再次坐上無敵鐵金剛。（圖／曼迪傳播提供）



▲《劇場版 無敵鐵金剛 / INFINITY 》將在 3 月 30 日於台灣上映。（圖／曼迪傳播提供）

曼迪傳播表示，為了給台灣的「無敵鐵金剛」粉絲和影迷更難能可貴的收藏和優惠，《劇場版 無敵鐵金剛 / INFINITY 》的電影預售票已在博客來及買動漫平台販售，粉絲們可選購日本原裝限量金屬紀念票卡（全球限定流水號）或其他預售票組合。



▲日本限量金屬紀念票卡（全球限定流水號）。（圖／曼迪傳播提供）



▲預售票贈品「隨寫手札組」。（圖／曼迪傳播提供）



▲預售票贈品「特製資料夾」。（圖／曼迪傳播提供）