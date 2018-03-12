雖然經歷霜凍 頂級酒莊：葡萄酒質量仍是一級棒

據了解，2017 年的 4 月給法國波爾多 Bordeaux 地區帶來了 2 晚的冰霜，然而，Lafleur 酒莊莊主與員工們則使用石蠟蠟燭及薄膜保存了葡萄量。莊主 Baptiste Guinaudeau 與夫人 Julie 提道，「2017 年的季節開始的較早，而全年也較乾燥，6 月也稍微過熱」，卻不影響其 2017 年葡萄酒。

葡萄酒莊 Chateau Lafleur 是一生產頂級「波美侯紅酒」的酒莊之一，一瓶紅酒平均要價 1000 美元，而 Chateau Lafleur 近日表示，對於 2017 年的紅酒質量，表示樂觀。

Lafleur 在波美侯高原上佔地 4.5 公頃 (11.1 英畝)，並與其鄰居 Petrus 一起投資了抗霜石蠟燭。兩間莊園都擁有大型渦輪機，來產生風以防止冷空氣沉澱在葡萄藤上。Petrus 有三台機器，每台機器通過推動冷空氣離開地面，來保護 4 公頃的葡萄藤，而較小的 Lafleur 也有一台，但現在正在購買另一台。

lafleur 紅酒 / 圖：彭博

自從 1991 年以來，去年 4 月的霜凍對法國波爾多葡萄酒生產商來說是最糟糕的一次，當時 Guinaudeau 的父母無法生產主要的葡萄酒產線。「隨著全球變暖，生長季節開始較早，」Guinaudeau 說，「因此，風險可能會更高」。繼去年春季的寒冷天氣之後，「我們決定再買一個風扇」。

Guinaudeau 提道，2017 年的 Lafleur 葡萄酒質量堪比 2015 年。去年 6 月比 2015 年「更溫暖且乾燥」，而到了 7 月和 8 月時，降雨量仍然很低。其梅樂 Merlot 葡萄在 9 月中旬採摘，赤霞珠 Cabernet Franc 在 9 月底至 10 月初採摘。

根據 Cellar Watch 網站的數據，Lafleur 的 2015 年主品牌在精品葡萄酒交易所上價格為每瓶 12 瓶 9,374 英鎊 (12,983 美元)，而 2016 年則是 9,200 磅。 來自 Lafleur 出品的最佳 2010 年和 2009 年年份葡萄酒分別報價為 12,456 英磅和 11,800 英磅，2005 年具有里程碑意義的葡萄酒價格高達 14,568 英磅。

該莊園每年生產 12,000 至 15,000 瓶，其中 9,000 至 10,000 瓶在收成後的春季以期貨出售，其餘的則在 10 或 15 年到期時販售。