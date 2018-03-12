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麗清前2月營收衝同期高 今年拚新高

中央社2018/03/12 12:17
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）LED車燈大廠麗清自結前2月合併營收新台幣8.09億元，創歷史同期新高。法人估，麗清今年整體業績可年成長逾10%，拚歷年新高。

麗清自結2月合併營收3.25億元，較1月4.84億元減少32.9%，比去年同期3.68億元減少11.77%。

麗清表示，2月營收受到中國農曆春節工作天數較少影響、基期較高，使單月營收波動較去年同期明顯。

累計今年前2月麗清自結合併營收8.09億元，較去年同期7.05億元成長14.74%，麗清前2月合併營收創歷年同期新高。

麗清指出，前2月營收雖受到中國農曆新年假期、工作天數較少因素影響，不過各品牌車廠加速新車應用LED車燈滲透率提升，帶動主要客戶備貨力道增溫。

展望第1季，麗清指出第1季雖然是汽車產業傳統淡季，不過公司可望持續受惠汽車朝向節能、輕量化及智能化的趨勢，接單機會看佳。

從客戶端來看，麗清主要客戶包含通用、大眾、長安汽車、三大日系等知名車廠的第一階汽車車燈供應商包括上海小糸、大茂偉瑞柯、廣州小糸等。麗清今年前3大客戶業績占比，維持在5成到6成區間。

法人指出，隨著LED車燈（包含晝行燈、尾燈、車頭燈等）滲透率持續提升，法人指出，有助麗清訂單能見度及產能利用率，對整體營運帶來正面挹注。

法人預估，麗清今年第1季業績可較去年第1季成長10%以上，今年整體業績可較去年成長超過10%，拚歷年新高，需觀察今年主要客戶拉貨力道以及車廠車款滲透率等因素，今年毛利率可維持在18%到22%合理區間。（編輯：郭萍英）1070312

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