蔡總統贈勳尼國總司令 感謝推動軍事合作

（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文今天接見尼加拉瓜三軍總司令阿比烈斯並頒贈一等雲麾勳章，感謝他推動雙邊軍事合作；蔡總統並期盼在兩國緊密互動之下，有更多合作交流，深化兩國邦誼。

蔡總統今天在總統府接見尼加拉瓜三軍總司令阿比烈斯（Julio Cesar Aviles Castillo），這是蔡總統在母喪後，第一個面對媒體的公開行程。

蔡總統致詞指出，阿比烈斯是台灣多年的好朋友，這次是第四次訪問台灣，顯示尼加拉瓜政府對台灣的重視跟情誼。

她特別提到，上個月花蓮發生震災，尼加拉瓜政府跟阿比烈斯第一時間特別來信慰問，讓台灣感到很溫暖，她要代表全體國人表達最誠摯感謝。