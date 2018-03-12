NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈犬貓絕育活動開跑　首場絕育數破百繼承國父理念　致公黨盼兩岸和平跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
政治

軍人年改邱國正反對設天花板　綠委稱個人意見

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/12 12:27
▲針對軍人年改方案，退輔會主委邱國正11日表示，自己不贊成年改設天花板，「不能以殲滅富有的人，代表我們幫助貧窮」。（資料照片／記者陳明安攝）
▲針對軍人年改方案，退輔會主委邱國正11日表示，自己不贊成年改設天花板，「不能以殲滅富有的人，代表我們幫助貧窮」。（資料照片／記者陳明安攝）

針對軍人年改方案，退輔會主委邱國正昨表示，自己不贊成年改設天花板，「不能以殲滅富有的人，代表我們幫助貧窮」，對此，民進黨團幹事長何欣純今（12）日表示，尊重主委個人意見，但必須要大家討論才算數。

邱國正表示，在一個單位待久了，俸率一定高，其中的原因要探討清楚，排解大家對獨厚高官的疑慮，他也表態自己不贊成軍人年改設天花板，更引述美國前總統林肯的話，強調「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」；目前的年改方案已設定所得替代率最高90%，他對此沒什麼意見，但不要被砍了還被人家說是肥貓，講得好像獨厚高官一樣，這樣大家「心裡面會難過」。

對此，何欣純說，退輔會如果有更好辦法，當然也予以尊重，希望好好討論，但看到媒體報導說，邱國正認為軍人年改不應該設有天花板，這還是保留，最重要還是要經過行政立法協調會議，還有立法院黨團會議跟委員會，主委個人意見就留著個人意見，但必須要大家討論才算數。

民進黨立委劉世芳也說，邱國正有他自己看法，但軍人年改目前是在行政立法協調過程當中，邱國正所代表部分軍人的意見，一定會被討論，最後還是以多數決為主，目前行政院是非常積極要把政院版三月底、或是四月初送立院，但是送進來前，也必須要行政立法的協商通過，所以是否能維持住邱國正的說法，還有討論空間，現在並沒有定案。

國民黨立委林為洲則說，尊重邱國正的發言，這個版本到現在沒出行政院，更沒有到立法院來，要看到版本後，再來進一步討論，國民黨團也成立針對軍人年改的因應小組，未來會密集討論，也會提出自己的版本。

關鍵字軍人年改退輔會邱國正劉世芳何欣純
影／潑漆青年陳抗　質疑政治力介入高孔廉：綠應丟掉反核、台獨神主牌

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan