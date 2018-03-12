軍人年改邱國正反對設天花板　綠委稱個人意見

邱國正表示，在一個單位待久了，俸率一定高，其中的原因要探討清楚，排解大家對獨厚高官的疑慮，他也表態自己不贊成軍人年改設天花板，更引述美國前總統林肯的話，強調「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」；目前的年改方案已設定所得替代率最高90%，他對此沒什麼意見，但不要被砍了還被人家說是肥貓，講得好像獨厚高官一樣，這樣大家「心裡面會難過」。

針對軍人年改方案，退輔會主委邱國正昨表示，自己不贊成年改設天花板，「不能以殲滅富有的人，代表我們幫助貧窮」，對此，民進黨團幹事長何欣純今（12）日表示，尊重主委個人意見，但必須要大家討論才算數。

對此，何欣純說，退輔會如果有更好辦法，當然也予以尊重，希望好好討論，但看到媒體報導說，邱國正認為軍人年改不應該設有天花板，這還是保留，最重要還是要經過行政立法協調會議，還有立法院黨團會議跟委員會，主委個人意見就留著個人意見，但必須要大家討論才算數。

民進黨立委劉世芳也說，邱國正有他自己看法，但軍人年改目前是在行政立法協調過程當中，邱國正所代表部分軍人的意見，一定會被討論，最後還是以多數決為主，目前行政院是非常積極要把政院版三月底、或是四月初送立院，但是送進來前，也必須要行政立法的協商通過，所以是否能維持住邱國正的說法，還有討論空間，現在並沒有定案。

國民黨立委林為洲則說，尊重邱國正的發言，這個版本到現在沒出行政院，更沒有到立法院來，要看到版本後，再來進一步討論，國民黨團也成立針對軍人年改的因應小組，未來會密集討論，也會提出自己的版本。