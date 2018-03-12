影／毒蟲昏頭掏槍恐嚇兒子　子大義滅親報警揪毒害

人說虎毒不食子，但吸食毒品的毒蟲卻六親不認，新竹縣北埔鄉一名56歲李姓男子，因吸毒而神智不清，竟然泯滅親情拿槍恐嚇自己兒子；飽受驚嚇的兒子在難過之餘，只能忍痛大義滅親報警舉發，希望法律制裁能夠讓父親回頭。

竹東警分局北埔分駐所接獲110轉報，得知北埔鄉城門街有父親持槍恐嚇兒子，立即趕赴現場處理；雖然李姓男子否認持有槍械，但經員警細心搜查，在其住家一樓曬衣場儲物箱中，發現藏在一大包花生下面的改造手槍一把、子彈三顆、彈匣一個，並於二樓房間內查獲毒品安非他命10.2公克及吸食器3組。全案偵訊後依違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害管制條例及恐嚇罪移請新竹地方法院檢察署偵辦。