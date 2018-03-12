影／毒蟲昏頭掏槍恐嚇兒子　子大義滅親報警揪毒害

人說虎毒不食子，但吸食毒品的毒蟲卻六親不認，新竹縣北埔鄉一名56歲李姓男子，因吸毒而神智不清，竟然泯滅親情拿槍恐嚇自己兒子；飽受驚嚇的兒子在難過之餘，只能忍痛大義滅親報警舉發，希望法律制裁能夠讓父親回頭。
竹東警分局北埔分駐所接獲110轉報，得知北埔鄉城門街有父親持槍恐嚇兒子，立即趕赴現場處理；雖然李姓男子否認持有槍械，但經員警細心搜查，在其住家一樓曬衣場儲物箱中，發現藏在一大包花生下面的改造手槍一把、子彈三顆、彈匣一個，並於二樓房間內查獲毒品安非他命10.2公克及吸食器3組。全案偵訊後依違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害管制條例及恐嚇罪移請新竹地方法院檢察署偵辦。
▲警方在李嫌住家查獲改造手槍、子彈，並搜出毒品安非他命及吸食器。（圖／警方提供 , 2018.03.12）
警方調查，李嫌（52年次，有毒品前科）長年吸毒，連他去年剛退伍的兒子都看不下去，因而發生爭執，被毒品沖昏理智的李嫌竟然直接掏出槍來恐嚇兒子；兒子無奈之下只能大義滅親，報請警方到場處理。
李嫌得知員警即將上門，竟然掩耳盜鈴、心存僥倖把改造手槍、彈匣和子彈藏在儲物箱內企圖蒙混過關，員警搜索時還嘻皮笑臉說儲物箱裡裝的是花生，但北埔分駐所所長蕭凱仁依然細心翻找，把他藏在花生下面的槍彈全都翻了出來，李嫌百口莫辯，只好當場承認持有這批槍彈。
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995