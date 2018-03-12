女星長期被酸整形　臉書正面迎擊酸民「看他樣子不計較」

藝人斯亞（糖果）14歲時參加《我愛黑澀會》，當時以堅強的舞蹈實力成為固定班底，之後她一直待在演藝圈，還曾組過女團發專輯、演過戲。而她從14歲的小女生，一直到現在已經25歲，是個成熟的小女人了，但卻遭受酸民的謾罵，甚至還說她整形，昨（11）日深夜她在臉書正面回應酸民的整形說，樂觀的態度，受到大家的讚賞。

斯亞在臉書寫道：「我的臉是不是哪裡有問題？不是被以為很矮？就是被以為整型？」長期遭受酸民放大鏡檢視外表的她，無奈又難過，雖然想安慰自己被認為整形是件開心的事，但明明沒做的事，卻硬要被貼上標籤，讓她覺得十分不開心，她表示：「發現常在網路上罵人的，通常都不敢放自己的照片，不然就是看完他的樣子就會覺得，算了不要計較了～」提醒自己對於不實的流言，不要放在心上，另外她的身高158公分，也常被說以為很矮，她無法接受用身高去衡量一個人的能力，覺得這是一種歧視的行為。