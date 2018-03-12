避陸掏空台灣　高孔廉：民進黨應丟掉反核、台獨神主牌

前海基會副董事長高孔廉今（12）日表示，大陸近日推出的31項惠台政策，最主要的目的是要促進兩岸經濟文化社會融合，把台灣人吸引到對岸去，後果可能掏空台灣人才和資本市場，政府應該想辦法解決5缺問題，改善企業投資環境，丟掉「反核」、「台獨」兩塊神主牌，走上正軌，好好拚經濟。
高孔廉指出，近來大陸的對台方針，都強調要促進兩岸經濟文化社會進行融合，不過隨著民進黨政府上台後，兩岸官方、半官方機構的交流隨之中斷，因此陸方決定直接跳過官方，直接訴諸台灣的社會和民眾；過去陸方打算「入島」到台灣來進行融合，但他們現在認為，把台灣人吸到對岸去發展，比較有可行性，而這個的後果，可能就會將台灣慢慢掏空。
高孔廉表示，這次陸方公布的31項惠台措施，有關招商引資的部分，比以往更偏向高新科技這一塊，也祭出優惠，吸引台灣優秀學生、大專教師、高科技人才和創業人才赴陸發展。再來這些惠台措施中，還鼓勵台商在大陸A股上市，據他了解，現在就有不少台灣公司準備前往A股上市，因為在大陸上市的本益比台灣高非常多（40倍比15倍），而企業一定會往對自己最有利的地方前進，因此政府要有一些措施吸引產業、人才根留台灣，將5缺問題解決，鼓勵企業投資台灣。
高孔廉說，「反核」和「台獨」是民進黨兩塊神主牌，但反核不僅造成缺電危機，還讓空汙更加嚴重，是不要要堅持這樣的能源政策，「值得思考」；而台獨問題，全世界包括民進黨這些人，都知道台獨不可行，況且大陸修憲將習近平的任期延長，短期內也稍微緩和兩岸統一的壓力，因此，「統獨議題是假議題，根本不應該在這上面浪費時間爭吵」，呼籲民進黨將這兩塊神主牌丟掉，好好發展台灣經濟，這才是台灣應該要走的一條正確道路。