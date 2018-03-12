避陸掏空台灣　高孔廉：民進黨應丟掉反核、台獨神主牌

前海基會副董事長高孔廉今（12）日表示，大陸近日推出的31項惠台政策，最主要的目的是要促進兩岸經濟文化社會融合，把台灣人吸引到對岸去，後果可能掏空台灣人才和資本市場，政府應該想辦法解決5缺問題，改善企業投資環境，丟掉「反核」、「台獨」兩塊神主牌，走上正軌，好好拚經濟。

高孔廉指出，近來大陸的對台方針，都強調要促進兩岸經濟文化社會進行融合，不過隨著民進黨政府上台後，兩岸官方、半官方機構的交流隨之中斷，因此陸方決定直接跳過官方，直接訴諸台灣的社會和民眾；過去陸方打算「入島」到台灣來進行融合，但他們現在認為，把台灣人吸到對岸去發展，比較有可行性，而這個的後果，可能就會將台灣慢慢掏空。