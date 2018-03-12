NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈犬貓絕育活動開跑　首場絕育數破百繼承國父理念　致公黨盼兩岸和平跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
政治

避陸掏空台灣　高孔廉：民進黨應丟掉反核、台獨神主牌

記者林仕祥／台北報導2018/03/12 12:47
▲前海基會副董事長高孔廉（右）接受《POP撞新聞》主持人黃清龍（左）專訪時表示，陸惠台政策可能掏空台灣，建議民進黨丟掉反核、台獨2塊神主牌，走上正軌拚經濟。（圖／POP撞新聞提供 , 2018.3.12）
▲前海基會副董事長高孔廉（右）接受《POP撞新聞》主持人黃清龍（左）專訪時表示，陸惠台政策可能掏空台灣，建議民進黨丟掉反核、台獨2塊神主牌，走上正軌拚經濟。（圖／POP撞新聞提供 , 2018.3.12）

前海基會副董事長高孔廉今（12）日表示，大陸近日推出的31項惠台政策，最主要的目的是要促進兩岸經濟文化社會融合，把台灣人吸引到對岸去，後果可能掏空台灣人才和資本市場，政府應該想辦法解決5缺問題，改善企業投資環境，丟掉「反核」、「台獨」兩塊神主牌，走上正軌，好好拚經濟。

高孔廉指出，近來大陸的對台方針，都強調要促進兩岸經濟文化社會進行融合，不過隨著民進黨政府上台後，兩岸官方、半官方機構的交流隨之中斷，因此陸方決定直接跳過官方，直接訴諸台灣的社會和民眾；過去陸方打算「入島」到台灣來進行融合，但他們現在認為，把台灣人吸到對岸去發展，比較有可行性，而這個的後果，可能就會將台灣慢慢掏空。

高孔廉表示，這次陸方公布的31項惠台措施，有關招商引資的部分，比以往更偏向高新科技這一塊，也祭出優惠，吸引台灣優秀學生、大專教師、高科技人才和創業人才赴陸發展。再來這些惠台措施中，還鼓勵台商在大陸A股上市，據他了解，現在就有不少台灣公司準備前往A股上市，因為在大陸上市的本益比台灣高非常多（40倍比15倍），而企業一定會往對自己最有利的地方前進，因此政府要有一些措施吸引產業、人才根留台灣，將5缺問題解決，鼓勵企業投資台灣。

高孔廉說，「反核」和「台獨」是民進黨兩塊神主牌，但反核不僅造成缺電危機，還讓空汙更加嚴重，是不要要堅持這樣的能源政策，「值得思考」；而台獨問題，全世界包括民進黨這些人，都知道台獨不可行，況且大陸修憲將習近平的任期延長，短期內也稍微緩和兩岸統一的壓力，因此，「統獨議題是假議題，根本不應該在這上面浪費時間爭吵」，呼籲民進黨將這兩塊神主牌丟掉，好好發展台灣經濟，這才是台灣應該要走的一條正確道路。
 

關鍵字高孔廉惠台反核台獨5缺
邱反設軍改天花板　綠委稱個人意見柯P獲林姚支持　姚文智批「撩老」

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan