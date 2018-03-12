NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈犬貓絕育活動開跑　首場絕育數破百繼承國父理念　致公黨盼兩岸和平跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

國際自由車環臺公路賽第三站　領略浪漫臺三線客家風情

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/12 12:55
▲國際自由車環臺公路賽第三站將進入竹苗地區，相關交通管制措施請用路人多加注意。（圖／新竹縣警察局提供 , 2018.03.12）
▲國際自由車環臺公路賽第三站將進入竹苗地區，相關交通管制措施請用路人多加注意。（圖／新竹縣警察局提供 , 2018.03.12）

中華民國自由車協會主辦2018國際自由車環臺公路大賽已經開拔，今（12）日第二站賽程位於兼具衝刺與登山、共計124.34公里的桃園站；明天賽程將自新竹縣出發，行經台三線到苗栗縣，抵達臺中市石岡旅客中心終點，全程156.30公里。

這場國際自由車總會（UCI）評核為2.1級的頂級賽事，參賽車手皆為各國國家代表隊及職業車隊，行經新竹縣路段57.34公里；新竹縣警察局交通隊為保障選手安全及賽事順利，競賽全程將嚴格管制人、車通行，請駕駛人及沿途住戶多加配合，相關交通疏導管制作為如下：
一、管制時間:107年3月13日(星期二)8至11時(視交通狀況調整)。
二、管制方式 (視交通狀況彈性調整)：
(一)單向車道封閉，請駕駛人行駛調撥車道
1.竹北市光明六路東二段:自東興路口起至自強北路口，東往西單向封閉。
2.竹北市自強北路:自光明六路東二段路口起至文山路口，南往北單向封閉。
(二)竹118縣道:自文華路口起至明德路口，設有中央分隔島路段，西往東方向封閉;中央未設置分隔島路段，全線分段管制。
(三)台3線:自57K處起至90.5K，設有中央分隔島路段北往南方向封閉;未設置中央分隔島路段，全線分段管制。
(四)竹43縣道:自11K起至竹81縣道口，道路全線封閉。
(五)竹81縣道:自0K起至1K處，道路全線封閉。
三、請民眾配合事項:
(一)竹北市光明六路東二段及自強北路單向封閉路段，屆時將由本局派員管制實施調撥車道，請駕駛人遵循指揮人員指示行駛。
(二)實施分段管制路段，請駕駛人遵循指揮人員指示，行經車輛一律停靠路側，待競賽車隊通過後，方可行駛。

警察局呼籲駕駛朋友小心駕駛，共同遵守交通規則，並配合警察指揮疏導作業，以維交通安全與順暢。

關鍵字自由車環臺賽浪漫臺三線新竹縣交通管制
槍彈藏在花生下　警諷：真當土豆？虎尾福安宮「願行千里」　環島賜福

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan