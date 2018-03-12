國際自由車環臺公路賽第三站　領略浪漫臺三線客家風情

中華民國自由車協會主辦2018國際自由車環臺公路大賽已經開拔，今（12）日第二站賽程位於兼具衝刺與登山、共計124.34公里的桃園站；明天賽程將自新竹縣出發，行經台三線到苗栗縣，抵達臺中市石岡旅客中心終點，全程156.30公里。

這場國際自由車總會（UCI）評核為2.1級的頂級賽事，參賽車手皆為各國國家代表隊及職業車隊，行經新竹縣路段57.34公里；新竹縣警察局交通隊為保障選手安全及賽事順利，競賽全程將嚴格管制人、車通行，請駕駛人及沿途住戶多加配合，相關交通疏導管制作為如下：

一、管制時間:107年3月13日(星期二)8至11時(視交通狀況調整)。

二、管制方式 (視交通狀況彈性調整)：

(一)單向車道封閉，請駕駛人行駛調撥車道

1.竹北市光明六路東二段:自東興路口起至自強北路口，東往西單向封閉。

2.竹北市自強北路:自光明六路東二段路口起至文山路口，南往北單向封閉。

(二)竹118縣道:自文華路口起至明德路口，設有中央分隔島路段，西往東方向封閉;中央未設置分隔島路段，全線分段管制。

(三)台3線:自57K處起至90.5K，設有中央分隔島路段北往南方向封閉;未設置中央分隔島路段，全線分段管制。

(四)竹43縣道:自11K起至竹81縣道口，道路全線封閉。

(五)竹81縣道:自0K起至1K處，道路全線封閉。

三、請民眾配合事項:

(一)竹北市光明六路東二段及自強北路單向封閉路段，屆時將由本局派員管制實施調撥車道，請駕駛人遵循指揮人員指示行駛。

(二)實施分段管制路段，請駕駛人遵循指揮人員指示，行經車輛一律停靠路側，待競賽車隊通過後，方可行駛。