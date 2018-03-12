美桀董座督陸廠招工 Q2和今年業績看佳

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）電感元件廠美桀董事長羅鵬程農曆年後親自督軍中國大陸重慶和深圳二廠招工，公司展望第2季訂單暢旺。法人預估美桀今年業績和獲利可望續創歷史新高。

此外由於農曆年前中國大陸農民工返鄉，因應訂單需求，加班時數過高，新手效率偏低，製造成本略微增加，以上均非常態生產因素。

美桀指出，農曆年後，羅鵬程親自督軍中國大陸重慶和深圳二廠招工。展望第2季訂單暢旺，匯率可趨穩定，展望今年營運持續樂觀。

美桀今年看好板卡、筆記型電腦、高階伺服器、以及車用電子等應用。板卡持續受惠電競市場，兩大筆記型電腦客戶新產品認證已完成，預期第2季到第3季開始放量；此外高階伺服器領域可受惠無人商店應用。今年筆記型電腦和伺服器應用成長幅度明顯。

在車用電子布局，美桀3月可拿到車用電子相關認證，預期最快第3季到第4季將會有小量訂單挹注。

法人預估，美桀今年受惠成重慶廠增產效應，加上電競市場業績帶動，整體業績上看新台幣20億元，較去年成長3成，續挑戰歷史新高，今年到第3季可望逐季成長，預估今年每股純益上看5元，去年每股純益可接近4.5元，獲利續攻歷史新高。（編輯：郭萍英）1070312