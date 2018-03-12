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竹市到府辦自然人憑證 至4/13日止

中央社2018/03/12 12:43
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）一般申辦自然人憑證，不少民眾需要請假到戶政事務所辦理。新竹市東區戶政事務所今天表示，即日起至4月13日止，提供專人到府協助收件與發證，也會將證件送回到上班地點。

新竹市東區戶政事務所今天發新聞稿指出，即日起至4月13日止，新竹市各機關、公司行號可就近向轄內任一戶政事務所提出集體申辦自然人憑證，將有專人協助到府收件與發證，讓民眾不用請假到戶政事務所排隊等候申辦。

東區戶政事務所表示，為紓解報稅期，眾多申辦自然人憑證人潮，自民國94年開辦這項到府受理集體申辦自然人憑證的便民服務以來，獲得迴響與肯定，而東區戶政事務所的最高受理集體申辦件數，也曾高達2500件以上。

張先生向東區戶政事務所的到府服務專人表示，他在新竹科學園區從事二班制工作，每天下班回到家已超過晚間7時，若要到公家機關辦事，只能向公司請假，有了到府服務後，讓他可安心工作、按時報稅，直呼「真的好貼心、好方便」。

竹市府民政處長張力可說明，各機關、單位、公司行號只要有5人以上提出申請，並事先備妥申請書、申請人之身份證正反面影本及工本費新台幣250元，即可電洽鄰近的東區、北區與香山區戶政事務所申辦。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070312

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