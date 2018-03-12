竹市到府辦自然人憑證 至4/13日止

（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）一般申辦自然人憑證，不少民眾需要請假到戶政事務所辦理。新竹市東區戶政事務所今天表示，即日起至4月13日止，提供專人到府協助收件與發證，也會將證件送回到上班地點。

新竹市東區戶政事務所今天發新聞稿指出，即日起至4月13日止，新竹市各機關、公司行號可就近向轄內任一戶政事務所提出集體申辦自然人憑證，將有專人協助到府收件與發證，讓民眾不用請假到戶政事務所排隊等候申辦。

東區戶政事務所表示，為紓解報稅期，眾多申辦自然人憑證人潮，自民國94年開辦這項到府受理集體申辦自然人憑證的便民服務以來，獲得迴響與肯定，而東區戶政事務所的最高受理集體申辦件數，也曾高達2500件以上。