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新北拒深澳電廠燃煤 一天內塵落九份老街

中央社2018/03/12 12:49
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市環保局今天說，拒絕深澳電廠燃煤發電，依據空氣品質模擬，燃煤後PM2.5於24小時內平均增量最大濃度高值落點位九份老街、黃金博物館至陰陽海，有損民眾健康及觀光發展。

環保局發布新聞稿表示，「深澳發電廠更新擴建計畫」環評將於3月14日送環評大會審查，台電公司應就多項疑義妥為說明；新北市不反對興建電廠，但拒絕台電將燃煤發電作為惟一選項，應優先選擇乾淨或綠色能源，以維護民眾擁有乾淨空氣的呼吸權利。

環保局表示，在市府及全體市民的努力下，新北市近幾年（PM2.5）細懸浮微粒濃度持續下降至106年的17.1μg/m3，已接近環保署空氣品質標準(15μg/m3)，但深澳電廠「燃煤」後將使的PM2.5日平均增量達1.933μg/m3，將使新北市的努力化為烏有。

另依據深澳電廠「燃煤」環評報告空品模擬結果，PM2.5於24小時平均增量最大濃度高值落點將位於九份老街、黃金博物館至陰陽海一帶，除影響居民健康外，並對當地觀光造成不可回復的影響，但報告書中卻未對此評估及公開資訊，等同置當地居民健康於不顧。

環保局強調，在即將召開的環評大會中，新北市政府仍將堅定捍衛市民權益，也期待環保署本於專業，排除一切不必要外力干擾，否決深澳電廠以燃煤案並要求台電重做環評並改採乾淨能源方案，使深澳電廠開發案以最符合環保及安全的方式進行，共維空氣品質。（編輯：卞金峰）1070312

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