新北拒深澳電廠燃煤 一天內塵落九份老街

（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市環保局今天說，拒絕深澳電廠燃煤發電，依據空氣品質模擬，燃煤後PM2.5於24小時內平均增量最大濃度高值落點位九份老街、黃金博物館至陰陽海，有損民眾健康及觀光發展。

環保局發布新聞稿表示，「深澳發電廠更新擴建計畫」環評將於3月14日送環評大會審查，台電公司應就多項疑義妥為說明；新北市不反對興建電廠，但拒絕台電將燃煤發電作為惟一選項，應優先選擇乾淨或綠色能源，以維護民眾擁有乾淨空氣的呼吸權利。

環保局表示，在市府及全體市民的努力下，新北市近幾年（PM2.5）細懸浮微粒濃度持續下降至106年的17.1μg/m3，已接近環保署空氣品質標準(15μg/m3)，但深澳電廠「燃煤」後將使的PM2.5日平均增量達1.933μg/m3，將使新北市的努力化為烏有。