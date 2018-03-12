中國刪主席任期 宋楚瑜：不評論但盼兩岸多尊重

（中央社記者陳俊華台北12日電）中國人大投票廢除國家主席任期制，親民黨主席宋楚瑜今天說，大陸有大陸自己的考量，他不宜作任何評論，兩岸要多尊重，而台灣有台灣的政治考量，是真正主權在民、人民最大。

中國13屆全國人大一次會議昨天通過憲法修正案，正式取消國家主席連任限制，並將習近平思想、監察委員會等內容入憲。

今天是國父逝世紀念日，宋楚瑜上午率領黨中央幹部、立法委員李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞，及台北市議議員、基隆市議員等，到國父紀念館向國父獻花致敬。

宋楚瑜會後受訪表示，他個人和親民黨都是孫中山的信徒，孫中山臨終前特別強調「和平奮鬥救中國」，過去每次集會都要恭讀國父遺囑，就是希望廢除不平等條約、主權在民的思想，一直奉行不疑。