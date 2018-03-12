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中國刪主席任期 宋楚瑜：不評論但盼兩岸多尊重

中央社2018/03/12 12:47
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北12日電）中國人大投票廢除國家主席任期制，親民黨主席宋楚瑜今天說，大陸有大陸自己的考量，他不宜作任何評論，兩岸要多尊重，而台灣有台灣的政治考量，是真正主權在民、人民最大。

中國13屆全國人大一次會議昨天通過憲法修正案，正式取消國家主席連任限制，並將習近平思想、監察委員會等內容入憲。

今天是國父逝世紀念日，宋楚瑜上午率領黨中央幹部、立法委員李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞，及台北市議議員、基隆市議員等，到國父紀念館向國父獻花致敬。

宋楚瑜會後受訪表示，他個人和親民黨都是孫中山的信徒，孫中山臨終前特別強調「和平奮鬥救中國」，過去每次集會都要恭讀國父遺囑，就是希望廢除不平等條約、主權在民的思想，一直奉行不疑。

宋楚瑜說，兩岸間現在有許多事情需要多溝通，最近看到朝鮮半島大家可以坐下來相互溝通，親民黨堅持兩岸間要相互尊重，在台灣非常堅持政治的基本價值，希望有自由、民主、均富，尤其是重視人權、多元化的社會，特別強調平等。

他說，兩岸間在制度上有所不同，彼此尊重，用和平、建設性的溝通，相互之間多了解、增加來往，親民黨一向主張兩岸一家親，應該多體諒、多諒解，彼此多尊重。

媒體詢問，中國修憲取消國家主席任期有何看法？宋楚瑜說，大陸有大陸自己的考量，內部有自己的說法、構想，他不宜作任何評論，兩岸間多尊重，台灣有台灣政治的考量，堅持每個政黨要互相尊重，是真正主權在民、人民最大。

宋楚瑜表示，中華民國憲法非常明確訂定主權在民，民有、民治、民享，都是孫中山的基本理想，孫中山的遺訓他從來沒有忘記，希望大家真心把人民的利益放在政黨利益前面，而不是把政黨算計放在人民福祉之上，盼大家彼此策勉，不要辜負人民的期待（編輯：溫貴香）。1070312

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