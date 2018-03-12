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本周美國CPI和零售銷售出爐 料引爆市場巨震

鉅亨網2018/03/12 12:55
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經過上周驚濤駭浪後，本周市場上將有 2 個重磅經濟指標出爐，分別是美國 CPI 和美國零售銷售數據，預料它們將引起市場高度關注。

〈CPI)
美國核心CPI年增率走勢圖。(圖：FX168財經網)
美國核心 CPI 年增率走勢圖。(圖：FX168 財經網)

FX168 財經網報導，外媒調查顯示，美國 2 月整體 CPI 年增率料上升 2.2%，為 11 月以來最大升幅，上月為上升 2.1%；2 月核心 CPI 年增率料攀升 1.8%，與上月持平。

過去 12 個月裡，美國核心 CPI 年率升幅大多維持在 1.7-1.8%。物價突然回升將證實人們對通膨「正在以比市場預期更快的速度增長」的擔憂，因此，Fed 更有可能宣佈進一步升息。目前市場已認同 Fed 今年會升息 3 次，但還未傾向華爾街投行所預測的 4 次升息。

調查並顯示，美國 2 月整體 CPI 月增率料上升 0.2%，上月為攀升 0.5%；2 月核心 CPI 月增率料攀升 0.2%，上月為增長 0.3%。

丹斯克銀行表示，預計週二 (13 日) 公佈的美國 2 月 CPI 月增率將錄得 0.2%。因擴張的財政政策，美國通膨依舊存有上調風險，但需一定時間方能凸顯出來。

值得注意的是，美股在 2 月初暴跌，拖累全球股市一起遭殃。業內專家表示，美國 CPI 將是本周市場面臨的一座「冰山」，若該數據以「比預期更快的速度增長」，市場恐再度出現新一輪拋售。

分析師警告，若核心 CPI 年增率升幅達到 1.9% 或 2.0%，市場修正的場景可能會重演

分析師指出，若本周 CPI 數據較預期更加強勁，可能會推動美元反彈，並打壓金價。若 CPI 數據疲弱，則有望幫助金價延續反彈勢頭。

〈零售銷售〉

美國零售銷售月增率走勢圖。(圖：FX168財經網)
美國零售銷售月增率走勢圖。(圖：FX168 財經網)

除了美國 CPI 外，美國零售銷售也將於本週三 (14 日) 出爐，市場波動將進一步加劇。

外媒調查顯示，美國 2 月零售銷售月增率料上升 0.3%，上月為下降 0.3%；2 月核心零售銷售月增率料攀升 0.4%，上月為持平。

由於 Fed 強調利率決定將取決於經濟數據，而消費支出占美國經濟產出的 70% 左右

彭博經濟學家撰文指出，2 月零售銷售可能顯示，消費者需求從 1 月因天氣狀況導致的低迷狀態下大幅回升。汽車銷售持續疲軟及汽油價格小幅下滑，可能蓋過其他領域穩定增長的影響，從而使整體零售銷售承受壓力。

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