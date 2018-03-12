票選新北燈會最愛燈區　有機會把萌犬花燈抱回家

不管白天、晚上都人潮不斷的新北市「旺來福來祈福燈會」，點燈以來吸引逾百萬賞燈人潮，民政局特別舉辦網路票選活動，即日起至18日止，民眾只要到臉書｢我的新北市」留言投票，票選這次新北燈會最喜愛的燈區，就有機會將「歡喜旺旺來」燈區2隻最夯的萌犬花燈抱回家典藏。

新北市民政局長江俊霆表示，這次新北燈會用最少經費帶給許多民眾滿滿感動，燈會匠心獨具融合大台北都會公園內大樹、水塘、小島、草坡，保有原來水漾園區浪漫氣氛外，更將宗教祈福燈飾融入其中，讓整個大台北都會公園在入夜後更加璀璨，顛覆傳統元宵燈節給人的印象。