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票選新北燈會最愛燈區　有機會把萌犬花燈抱回家

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/12 14:19
▲臉書｢我的新北市」留言票選新北燈會最喜愛的燈區，就有機會將「歡喜旺旺來」燈區2隻最夯的萌犬花燈抱回家。（圖／新北市民政局提供）
▲臉書｢我的新北市」留言票選新北燈會最喜愛的燈區，就有機會將「歡喜旺旺來」燈區2隻最夯的萌犬花燈抱回家。（圖／新北市民政局提供）

不管白天、晚上都人潮不斷的新北市「旺來福來祈福燈會」，點燈以來吸引逾百萬賞燈人潮，民政局特別舉辦網路票選活動，即日起至18日止，民眾只要到臉書｢我的新北市」留言投票，票選這次新北燈會最喜愛的燈區，就有機會將「歡喜旺旺來」燈區2隻最夯的萌犬花燈抱回家典藏。

新北市民政局長江俊霆表示，這次新北燈會用最少經費帶給許多民眾滿滿感動，燈會匠心獨具融合大台北都會公園內大樹、水塘、小島、草坡，保有原來水漾園區浪漫氣氛外，更將宗教祈福燈飾融入其中，讓整個大台北都會公園在入夜後更加璀璨，顛覆傳統元宵燈節給人的印象。

尤其草地上50隻狗狗的「歡喜旺旺來」燈區，萌翻大人小孩，還有200公尺的佛手燈區無限延伸視覺，都是網友瘋自拍的熱門打卡點，由於人潮超乎預期，江除了將周五、周六點燈延長至晚上10點半，也將透過抽獎活動送出最夯的萌犬花燈，希望將傳統燈藝的文化底蘊推廣至民間。

民政局表示，燈會活動至3月18日止，17日（六）晚上還有懷舊民歌之夜，由王瑞瑜、邰肇玫、于台煙、施孝榮、李明德、羅吉鎮等知名民歌歌手輪番登台演出，歡迎民眾把握機會前往欣賞。活動網址:https://www.facebook.com/myntpc/posts/2056500587700643 

關鍵字燈會新北市民歌之夜票選施孝榮
新北市長初選　程序正當性遭質疑客庄掛紙掃墓　二天31起墓地火警

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