中共官媒評修憲：西方不懂中國民意 缺少謙遜

（中央社記者邱國強北京12日電）中國全國人大11日通過修憲案後，中共外圍官媒環球時報當晚即發表評論率先表態，不但擁護修憲，並反指西方「搞不懂中國民意的基本邏輯」，且缺少「應有的客觀和謙遜」。

這篇以「中國修憲無須與西方政治體制對錶」為題的評論，是中共大小官媒當中，目前已知率先向西方對中國修憲的質疑採取還擊的評論。

評論說，中國醞釀重大決定時，西方一些人總要「插一槓」，且表現激進，熱衷拿中國的修憲與西方政治體制「對錶」，「這類表演的目的更像是要吸引眼球」。

評論聲稱，這些西方人故意迴避了兩大事實。一是中國改革走到這一步面臨著內外諸多重大挑戰，需要憲法「與時俱進地進行修改」；二是「團結與穩定是人民幸福的源泉」，需要「黨中央帶領全社會精心守護」。