中共官媒評修憲：西方不懂中國民意 缺少謙遜

（中央社記者邱國強北京12日電）中國全國人大11日通過修憲案後，中共外圍官媒環球時報當晚即發表評論率先表態，不但擁護修憲，並反指西方「搞不懂中國民意的基本邏輯」，且缺少「應有的客觀和謙遜」。
這篇以「中國修憲無須與西方政治體制對錶」為題的評論，是中共大小官媒當中，目前已知率先向西方對中國修憲的質疑採取還擊的評論。
評論說，中國醞釀重大決定時，西方一些人總要「插一槓」，且表現激進，熱衷拿中國的修憲與西方政治體制「對錶」，「這類表演的目的更像是要吸引眼球」。
評論聲稱，這些西方人故意迴避了兩大事實。一是中國改革走到這一步面臨著內外諸多重大挑戰，需要憲法「與時俱進地進行修改」；二是「團結與穩定是人民幸福的源泉」，需要「黨中央帶領全社會精心守護」。
這篇評論還說，「我們越來越堅信、珍惜中國道路最關鍵的秘訣，那就是在每一個時期都擁護中國共產黨的強有力領導，在今天和今後就是要堅決跟著以習近平同志為核心的黨中央走」。
評論說，中國的「主要現象很多是西方政治學解釋不了的」，中國要想繼續成功下去，必須「依靠自己的智慧建構解決方案」。中國的「做法好不好，先進不先進，只能看它對中國時代使命的對應和促進程度，通過對實際效果的全面科學評估來確定」。
評論最後宣稱，這次修憲「來得很及時」，對指導思想、黨的領導、領導體制、監察體系的完善「都通過修憲做了鞏固」。一些西方人「搞不懂中國民意的基本邏輯，卻總想對中國指手劃腳」，他們「缺少一些面對中國悠久歷史文化和偉大社會實踐時應有的客觀和謙遜」。（編輯：馮昭）1070312