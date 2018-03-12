北韓隻字未提2大峰會 南韓：在規劃立場

（中央社首爾12日綜合外電報導）南韓統一部今天表示，北韓至今未多著墨一前一後登場的金文會和金川會，可能是因為他們在謹慎安排規劃兩場峰會的立場。

路透社報導，南韓統一部發言人白泰鉉（BaikTae-hyun）在例行記者會說：「在北韓-美國峰會上，我們尚未看到或收到北韓政權的官方回應。」

白泰鉉說：「我認為他們以審慎態度處理這件事，需要時間整理他們的立場。」

北韓媒體有提到到南韓高階特使團上週來訪，但沒有媒體報導金正恩（Kim Jung Un）邀請美國總統川普（Donald Trump）會面或南韓總統文在寅（MoonJae-in）討論平壤核武計畫的前景。