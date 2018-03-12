北韓隻字未提2大峰會 南韓：在規劃立場

（中央社首爾12日綜合外電報導）南韓統一部今天表示，北韓至今未多著墨一前一後登場的金文會和金川會，可能是因為他們在謹慎安排規劃兩場峰會的立場。
路透社報導，南韓統一部發言人白泰鉉（BaikTae-hyun）在例行記者會說：「在北韓-美國峰會上，我們尚未看到或收到北韓政權的官方回應。」
白泰鉉說：「我認為他們以審慎態度處理這件事，需要時間整理他們的立場。」
北韓媒體有提到到南韓高階特使團上週來訪，但沒有媒體報導金正恩（Kim Jung Un）邀請美國總統川普（Donald Trump）會面或南韓總統文在寅（MoonJae-in）討論平壤核武計畫的前景。
兩韓領袖預計於4月底在板門店「和平之家」會晤；川普則同意於5月底前會見金正恩，地點未定。
白泰鉉說，南北韓同意舉行工作會談以敲定峰會細節，但自南韓特使團上週返國以來，雙方還未正式交談過。
北韓官媒體盛讚兩韓破冰的努力，但也持續警告美國和日本不要引戰。
不過跟過去威脅相比，北韓官媒近期用語已經收斂許多。他們去年甚至揚言，如果受到挑釁，就要向美國領土關島（Guam）周圍發射飛彈。
負責將金正恩邀請函轉交華府的南韓官員，本週將訪問中國和日本領袖，向他們更新會談進度。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070312