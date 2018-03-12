影／虎尾「糖廠媽」願行千里　環島賜福

活動將於19日啟程，縣長李進勇表示，今年福安宮在雲林縣政府、虎尾鎮公所與全國各地宮廟協助下，籌辦為時13天(3/19-4/1)的環島會香暨鹿港謁祖進香活動，透過願行千里，環島賜福，期望能將媽祖的慈悲憐憫之心賜福全台各地，尤其日前花蓮大地震造成的傷亡及損害，糖廠媽祖也將在花蓮吉安鄉聯合西螺福興宮(太平媽) 共同舉行聯合遶境為花蓮祈福。縣府的吉祥物「奇萌籽」也會隨行環島會香進行表演活動，陪同媽祖一起宣揚媽祖慈悲濟世精神及行銷雲林在地宗教文化資產。



▲雲林吉祥物「奇萌籽」也會隨行環島會香進行表演活動。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.12）

虎尾福安宮主委王明崑表示糖廠媽祖，為歡喜迎接一年一度天上聖母神明誕辰的到來，連日來，經廟方主事者，接合全國越野吉普車協會理事長許群英，致力籌備為時十三天、計有六、七十多座廟宇的環島會香暨前往彰化縣鹿港謁祖進香活動就緒，即決定十九日（農曆二月初三日）晚上十一時十五分鳴炮起駕，並於三十一日（農曆二月十五日）、四月一日（農曆二月十六日）兩天，於彰化縣溪州鄉菜公村北聖天宮(濁水溪北岸)至雲林縣莿桐鄉饒平村廣興宮(濁水溪南岸)，舉辦全國吉普車擺姿競逐及護駕「糖廠媽~潦溪溯源」的過溪儀式，到時候將有全國五、六百輛的大、小型吉普車到場參加。



▲虎尾福安宮主委王明崑與虎尾鎮長林文彬，歡迎大家參加「願行千里 環島賜福」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.12）

虎尾鎮長林文彬表示，「福安宮」奉祀「湄洲天上聖母」神威顯赫，香火鼎盛，為地方信仰中心，祂是民國四十四年間，由彰化縣鹿港鎮新祖宮，分靈前來供奉的神明，由於廟宇，座落在台糖虎尾園區的旁邊，致而素有「糖廠媽」的稱呼，每年三月「瘋媽祖，均以舉辦「百里行腳」徒步返回祖廟進香而著稱。



▲虎尾鎮長林文彬與電動車業者何錦榮，宣傳減碳環岛。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.12）