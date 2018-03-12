香港立法會補選結果 時力恭喜泛民當選者

時代力量中午發布新聞稿指出，香港11日進行立法會4名被取消資格議員的補選，香港當局數度以各種荒謬理由取消原任或要參加補選的候選人資格，香港民主派人士放下不同陣營的隔閡，共同支持並全力輔選4名泛民派候選人，這樣為香港民主的努力，令堅持貫徹民主價值的台灣人同樣感動。

香港立法會補選結束，泛民主派和親政府的建制派各奪得2席。這次補選的4席原來都是泛民所有，但泛民只取回2席。

（中央社記者蘇龍麒台北12日電）時代力量今天發布新聞稿指出，香港立法會11日進行4名被取消資格議員的補選，恭喜順利當選的區諾軒、范國威。

最後選舉結果已出爐，時代力量恭喜順利當選的區諾軒、范國威。時代力量指出，這次被香港人稱作完全不需要進行的補選，源於港府在中國的意志下任意解釋，及取消民主投票的結果，視人民的政治權利為無物，然而港人追求民主的意志堅定，一再推出人選挑戰，即使面對過程中取消參選資格、抹黑和暴力威脅，時代力量表示尊敬。

時代力量指出，中國人大代表11日以2958票贊成、2票反對、3票棄權、1張無效票，通過修憲案，刪除國家主席任期限制、讓習近平可以無限連任的條文獲得通過。

新聞稿指出，11日這一天不僅是中國北京習近平政權一手毀壞民主的基本價值，在香港更是遂行其打壓迫害，捻熄民主之火的政治目的。

時代力量表示，在台灣更要積極加速民主深化、憲政改革的腳步，才能阻止中國的全面滲透，勇敢拉起民主的防線。（編輯：張均懋）1070312