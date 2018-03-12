NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈犬貓絕育活動開跑　首場絕育數破百繼承國父理念　致公黨盼兩岸和平跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

香港立法會補選結果 時力恭喜泛民當選者

中央社2018/03/12 12:56
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者蘇龍麒台北12日電）時代力量今天發布新聞稿指出，香港立法會11日進行4名被取消資格議員的補選，恭喜順利當選的區諾軒、范國威。

香港立法會補選結束，泛民主派和親政府的建制派各奪得2席。這次補選的4席原來都是泛民所有，但泛民只取回2席。

時代力量中午發布新聞稿指出，香港11日進行立法會4名被取消資格議員的補選，香港當局數度以各種荒謬理由取消原任或要參加補選的候選人資格，香港民主派人士放下不同陣營的隔閡，共同支持並全力輔選4名泛民派候選人，這樣為香港民主的努力，令堅持貫徹民主價值的台灣人同樣感動。

最後選舉結果已出爐，時代力量恭喜順利當選的區諾軒、范國威。時代力量指出，這次被香港人稱作完全不需要進行的補選，源於港府在中國的意志下任意解釋，及取消民主投票的結果，視人民的政治權利為無物，然而港人追求民主的意志堅定，一再推出人選挑戰，即使面對過程中取消參選資格、抹黑和暴力威脅，時代力量表示尊敬。

時代力量指出，中國人大代表11日以2958票贊成、2票反對、3票棄權、1張無效票，通過修憲案，刪除國家主席任期限制、讓習近平可以無限連任的條文獲得通過。

新聞稿指出，11日這一天不僅是中國北京習近平政權一手毀壞民主的基本價值，在香港更是遂行其打壓迫害，捻熄民主之火的政治目的。

時代力量表示，在台灣更要積極加速民主深化、憲政改革的腳步，才能阻止中國的全面滲透，勇敢拉起民主的防線。（編輯：張均懋）1070312

春訪團泗水演出反應熱烈 ...陸加班文化嚴重 政協委員籲...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan