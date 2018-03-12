新北市長初選風波不斷　周錫瑋幕僚質疑程序正當性

國民黨新北市長的初選風波不斷，爭取新北市長提名的周錫瑋、金介壽紛紛質疑初選程序的正義與正當性；周錫瑋核心幕僚陳坤榮今（12）日質疑，國民黨新北市黨部市長、市議員的提名公告作業，依據的法源不同，間接承認市長提名公告有量身打造之嫌。

國民黨新北市黨部指派副主委蔡博文親送國民黨新北市長初選的公告，遭周錫瑋的陣營以適法性有疑慮拒簽；陳坤榮表示，市長提名未依「提名辦法」辦理，卻依據彌補辦法不足的「中國國民黨107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名作業要點」（簡稱「作業要點」），更排除辦法中規定的黨員投票，恐有適法性的疑慮。