新北市長初選風波不斷　周錫瑋幕僚質疑程序正當性

國民黨新北市長的初選風波不斷，爭取新北市長提名的周錫瑋、金介壽紛紛質疑初選程序的正義與正當性；周錫瑋核心幕僚陳坤榮今（12）日質疑，國民黨新北市黨部市長、市議員的提名公告作業，依據的法源不同，間接承認市長提名公告有量身打造之嫌。
國民黨新北市黨部指派副主委蔡博文親送國民黨新北市長初選的公告，遭周錫瑋的陣營以適法性有疑慮拒簽；陳坤榮表示，市長提名未依「提名辦法」辦理，卻依據彌補辦法不足的「中國國民黨107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名作業要點」（簡稱「作業要點」），更排除辦法中規定的黨員投票，恐有適法性的疑慮。
陳坤榮說，周錫瑋陣營提出質疑後，相隔一週的市議員提名公告的法源依據，已改為「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」（簡稱「提名辦法」），市黨部的作法，間接承認市長提名公告有問題；市長提名未依「提名辦法」辦理，卻是依據彌補辦法不足的「作業要點」，恐有量身打造之嫌。
陳坤榮指出，依「提名辦法」的第3條規定，直轄市長提名應依據「黨員投票」（佔30％）與「民意調查」（佔70%）的結果，但市黨部不僅只依據法律位階低的「作業要點」，且還排除黨員投票，牴觸提名辦法的規定；尤其市長與市議員兩項選舉公告的依據不同，顯然是市黨部間接的承認法源有問題。