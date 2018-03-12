陸加班文化嚴重 政協委員籲重視過勞死

（中央社台北12日電）中國大陸高工時問題嚴重，尤其新興網路企業，部分員工工時遠超平均值，卻未獲補償。有大陸政協委員呼籲遏制過度加班現象，在企業層面建立健全工時協商機制。
工人日報報導，中國因工作壓力增大而過勞死的人數呈上升趨勢。中國全國總工會第8次全國職工調查顯示，47.1%的職工每週工作時間在40小時以內，31.3%每週工時在41至48小時，每週48小時以上的占21.6%。
但加班後拿到加班費或休假的職工僅占44%，沒有得到帶薪年假或其他補償的占35.1%。
過度加班的問題在網路企業更加嚴重。北京市總工會2017年的調查顯示，網約車司機、外賣專員等「網約工」平均每週工作6天以上的占86.8%，每天工作8小時以上的占42.2%。
一些網路企業甚至提出「997」口號，即從早上9點工作到晚上9點，一週7天無休。
全國總工會研究室主任、政協委員呂國泉表示，「現在一些企業甚至以加班文化為企業文化，提倡以加班為榮。這比過勞死更可怕」。而過度加班不只存在於一些中小企業和私營企業，甚至擴散到了部分國企和事業單位。
此外，北京師範大學勞動力市場研究中心主任賴德勝也表示，中國目前還存在男性長工時與女性「第二輪班」並存的現象。在加班群體中，男性是主力，平均一週工作時間比女性高出約2小時。
「第二輪班」是指女性不僅和男性一樣承擔有酬勞動，還要承擔大部分家務勞動。隨著教育程度提高，已有許多中國女性參與社會活動，但是傳統文化的禁錮使得「第二輪班」現象普遍。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1070312