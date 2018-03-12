陸加班文化嚴重 政協委員籲重視過勞死

（中央社台北12日電）中國大陸高工時問題嚴重，尤其新興網路企業，部分員工工時遠超平均值，卻未獲補償。有大陸政協委員呼籲遏制過度加班現象，在企業層面建立健全工時協商機制。

工人日報報導，中國因工作壓力增大而過勞死的人數呈上升趨勢。中國全國總工會第8次全國職工調查顯示，47.1%的職工每週工作時間在40小時以內，31.3%每週工時在41至48小時，每週48小時以上的占21.6%。

但加班後拿到加班費或休假的職工僅占44%，沒有得到帶薪年假或其他補償的占35.1%。

過度加班的問題在網路企業更加嚴重。北京市總工會2017年的調查顯示，網約車司機、外賣專員等「網約工」平均每週工作6天以上的占86.8%，每天工作8小時以上的占42.2%。