周末假期31起墓地火警　新竹縣消防局籲「四不二記得」

元宵剛過，客家人依照習俗開始「掛紙」掃墓，前面兩天的周末假期因為天氣轉暖變晴，許多民眾慎終追遠祭拜祖先，但陸續引發墓地火警，新竹縣消防局在這2天就接獲31起火警案件；消防分隊往返山區打火，避免災害擴大，同時也呼籲民眾謹記口號「四不二記得」，「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，也要「記得」隨手收拾垃圾與撲滅餘燼等。

消防局指出，一個周末假期轄內就接獲31起公墓火警案見，儘管各地消防分隊都有進行清明防火宣導，但是仍疲於奔命在各公墓地救火，所以在此加強呼籲民眾須提防星星之火，以免造成火勢蔓延。