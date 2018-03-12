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周末假期31起墓地火警　新竹縣消防局籲「四不二記得」

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/12 14:25
▲元宵過後客家人依照習俗開始「掛紙」掃墓，新竹縣消防局在兩天內接獲31起墓地火警報案。（圖／消防局提供 ）
▲元宵過後客家人依照習俗開始「掛紙」掃墓，新竹縣消防局在兩天內接獲31起墓地火警報案。（圖／消防局提供 ）

元宵剛過，客家人依照習俗開始「掛紙」掃墓，前面兩天的周末假期因為天氣轉暖變晴，許多民眾慎終追遠祭拜祖先，但陸續引發墓地火警，新竹縣消防局在這2天就接獲31起火警案件；消防分隊往返山區打火，避免災害擴大，同時也呼籲民眾謹記口號「四不二記得」，「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，也要「記得」隨手收拾垃圾與撲滅餘燼等。

消防局指出，一個周末假期轄內就接獲31起公墓火警案見，儘管各地消防分隊都有進行清明防火宣導，但是仍疲於奔命在各公墓地救火，所以在此加強呼籲民眾須提防星星之火，以免造成火勢蔓延。

竹北消防分隊觀察發現，轄內的公墓火警發生原因，除了掃墓者沒有自備可以密閉、阻絕火勢的容器焚燒銀紙，或自備水袋滅火，甚至還有人直接在草叢中焚燒銀紙、燃放爆竹而造成延燒，焚燒的銀紙和彈起的鞭炮隨風翻飛引燃周邊雜草成災；更誇張的是，竟然有民眾幫先人撿骨後，直接在場放火燒掉廢棄的棺材板造成野火四起，也因此造成公墓火警和引發空氣污染。

消防局呼籲民眾在為先祖掃墓、慎終追遠之際，也不忘維持公共安全，謹記「四不二記得」口號為：「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，別讓子孫掃墓的心意釀成災害。

關鍵字掃墓掛紙火警水袋棺材板
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