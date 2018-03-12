雲縣打擊結核 推七分篩檢法自我檢測

（中央社記者葉子綱雲林縣12日電）經由飛沫傳染途徑的結核病是重要傳染病之一，雲林縣衛生局今天表示，打擊結核健康久久的要訣，在「七分篩檢法」自我檢測，只要合計5分以上，就應盡速就醫檢查。
響應324世界結核病日，雲林縣政府上午在縣府一樓大廳，舉行「打擊結核，健康久久」宣導活動，傳達結核病防治4大願景「不傳染、早篩檢、全治療、除結核」。
雲林縣副縣長丁彥哲指出，民國105年台灣結核病新案數1萬328人，死亡數547人，追蹤治癒成功率76％，但未達世界衛生組織（WHO）期望目標值85％。
丁彥哲表示，雲林縣從民國105年起積極推動「潛伏結核全都治」，防治適用對象擴及高傳染性個案的全年齡層接觸者，讓感染結核菌尚未發病者加入積極治療，避免日後發病。
雲林縣衛生局長吳昭軍指出，結核病可以治癒，呼籲高風險族群的糖尿病、慢性腎臟疾病、免疫功能不全、65歲以上民眾，加強個人保護與定期篩檢。
吳昭軍表示，加強「七分篩檢法」自我檢測，咳嗽2週（2分）、咳嗽有痰（2分）、胸痛（1分）、沒有食慾（1分）、體重減輕（1分），合計5分以上請儘快就醫檢查。
主治內科、感染科、胸腔內科的天主教若瑟醫院院長李聰明指出，每年定期肺部X光檢查，早發現早治療遵醫囑服藥，若間斷服藥反而造成結核菌提高抗藥性，潛伏性肺結核也可抽血生化檢查，若感染指數高，可預防性投藥，降低發病機率。（編輯：施燕飛/李亨山）1070312