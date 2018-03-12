雲縣打擊結核 推七分篩檢法自我檢測

（中央社記者葉子綱雲林縣12日電）經由飛沫傳染途徑的結核病是重要傳染病之一，雲林縣衛生局今天表示，打擊結核健康久久的要訣，在「七分篩檢法」自我檢測，只要合計5分以上，就應盡速就醫檢查。

響應324世界結核病日，雲林縣政府上午在縣府一樓大廳，舉行「打擊結核，健康久久」宣導活動，傳達結核病防治4大願景「不傳染、早篩檢、全治療、除結核」。

雲林縣副縣長丁彥哲指出，民國105年台灣結核病新案數1萬328人，死亡數547人，追蹤治癒成功率76％，但未達世界衛生組織（WHO）期望目標值85％。