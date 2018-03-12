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中央社

潑漆青年指失職 桃園檢警：依法處理

中央社2018/03/12 13:18
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者呂欣憓、吳睿騏台北12日電）慈湖潑漆案的獨派青年今天說，檢警在調查過程違反比例原則大規模拘提，明顯政治力介入，要求監察委員調查檢警是否有違法失職、不當舉措；桃園檢警說，一切依法處理。

前總統蔣介石棺柩2月28日遭獨派青年潑漆，潑漆青年上午在監察院前舉行記者會並遞交陳情書，由輪值監委陳師孟接下陳情案。

輔大學生會學權部長羅宜質疑桃園市檢警嚴重違反司法實務慣例、比例原則，執行大規模拘提，明顯政治力介入，要求監委調查過程中是否有違法失職、不當舉措，以清除中華黨國威權遺緒，促進司法系統轉型正義。

羅宜表示，潑漆當天下午就舉行記者會說明，未逃避責任，但1日有7人陸續收到桃園市政府警察局大溪分局到案說明書，當天展開大規模強制拘提，檢警已嚴重違反司法實務慣例，且在拘提過程中粗暴，強制拔走當事人機車鑰匙、禁用手機、搜身與扣押私人物品等。

桃市府警局接受記者訪問表示，案經報請檢察官指揮偵辦，並依程序通知當事人到案說明，相關當事人拒不到案。超過到案期限後，由檢察官依法核發拘票，拘提相關人到案說明，一切都依法行事。

台灣桃園地方法院檢察署告訴中央社記者，地檢署是執法機關，有犯罪情事一切依法處理。（編輯：李明宗）1070312

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