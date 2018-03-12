犬貓絕育活動開跑　首場在新社區絕育數破百

動保處表示，為犬貓絕育可減少疾病風險，並能從源頭管理犬貓數量，鼓勵飼主帶著毛小孩進行絕育；並排定3月25日在梧棲區文化里活動中心、3月28日在大肚區大肚社區活動中心、4月15日在大里區東湖社區活動中心、4月18日在和平區達觀社區活動中心、4月29日在北屯區大坑社區活動中心辦理，後續場次將再依各區報名狀況陸續安排。

台中市動物保護防疫處今（107）年犬貓絕育、寵物登記及狂犬病疫苗注射3合1活動，11日在新社區開跑，現場報名踴躍；在動保團體及獸醫師團隊的協助下，共完成129頭犬貓絕育，首場數量就破百，顯示飼主愛護毛小孩健康的觀念已大為提升。

動保處表示，犬貓絕育好處良多，公犬貓進行絕育可減少罹患前列腺疾病、防止睪丸癌及性病的機率；母犬貓絕育可降低罹患乳腺癌、卵巢癌和子宮蓄膿的風險，避免假性懷孕現象，也避免意外懷孕生產大幅增加犬貓數量。另植入晶片進行寵物登記可增加找回走失犬貓的機會，台中市每年約有400隻以上走失的犬貓因寵物登記回到溫暖的家。而注射狂犬病疫苗則可減少犬貓生病的風險。

動保處也提醒，「動物保護法」規定犬貓未絕育且未申報者，可罰5萬至25萬元，「台中市動物保護自治條例」則規定犬貓未做寵物登記，可罰1萬至5萬元，為了毛孩健康及避免走失，籲請飼主帶寵物做絕育及寵登。另外，飼主除可至市府委託的動物醫院辦理市民犬貓絕育補助外，還可參加犬貓絕育3合1活動，完成絕育、寵登及狂犬病疫苗注射。

動保處指出，犬貓絕育3合1活動，凡設籍台中市且年滿20歲的飼主均可報名，採預約制，民眾預約時請留相關資料，將於活動前1至5日個別電話聯絡，確認動物狀況，並告知注意事項及時間地點；活動當天並請攜帶身分證正反面影本前往現場完成報到手續，寵物注射的狂犬病疫苗若於1年有效期限內，則請再攜帶注射證明書。

此外，考量犬貓絕育的手術及麻醉風險，不提供如馬爾濟斯、貴賓、鬥牛犬等純種品系小型犬、短鼻犬及純種品系貓報名，且犬貓健康狀況需良好，並於術前至少禁食禁水8小時以上。