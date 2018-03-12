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中央社

要求成立獨立政府 加泰隆尼亞萬人上街

中央社2018/03/12 13:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴塞隆納11日綜合外電報導）數以萬計人民今天走上巴塞隆納街頭，儘管法律上障礙重重，仍要求讓加泰隆尼亞成立新政府，自西班牙獨立。

法新社報導，警方表示，致力推動獨立的民間團體加泰隆尼亞國民會議（ANC）舉辦「現在就共和」（Republic Now）遊行，吸引約4萬5000人參與。

加泰隆尼亞國民會議副主席艾可貝羅（AgustiAlcoberro）告訴記者：「我們加泰隆尼亞人民中，有超過200萬人想要向前邁進，很明顯地，朝加泰隆尼亞共和國邁進。」

分離主義派去年12月21日在提前舉行的加泰隆尼亞議會大選中贏得135席絕對多數，但至今依然未能組成新政府。

加泰隆尼亞兩大分離派上週提議，就成立「加泰隆尼亞共和國」再次舉行公投。

全力為加泰隆尼亞黨（Together for Catalonia）與左派共和黨（ERC）達成的這項協議，仍需極左分離主義派「人民團結候選人黨」（CUP）批准。全力為加泰隆尼亞黨由遭革職且自我流放的加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特（Charles Puigdemont）領導。

加泰隆尼亞去年10月舉行獨立公投，但沒有獲得馬德里當局承認，接著西班牙總理拉荷義（MarianoRajoy）在同月解散加泰隆尼亞議會，這個750萬人口的地區就由馬德里政府直接統治。（譯者：周莉芳/核稿：鄭詩韻）1070312

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