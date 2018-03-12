亞幣走弱 貿易鬥爭下這些貨幣最危險

隨著亞洲貨幣走弱，貿易逆差導致的經常項目赤字問題再度浮現，瑞士信貸指出，此時為賣出亞洲貨幣的時機點，在面臨貿易鬥爭時，亞幣為印尼盾、印度盧比與菲律賓比索最為脆弱。

美國總統川普上週宣布進口鋼鋁關稅的政策，加劇亞洲貨幣的壓力，在面臨聯準會升息以及美債殖利率上升，亞幣承受多方威脅。香港總體策略分析師 Trang Thuy Le 表示，雖然貿易戰不太可能爆發，但投入風險資產的資金將縮減，使得那些需要資金以縮小財政赤字的國家受到關注。

Trang 指出：「印尼盾、印度盧比與菲律賓比索等貨幣，可能會因為需要資金支援經常項目赤字而變得更加脆弱，環境不利於資產流動。」