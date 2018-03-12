深澳燃煤電廠擴建案 環團籲環署退回

環保團體綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會 、綠色和平等今天在台大校友會館舉行記者會，批評深澳燃煤電廠擴建計畫是違反政府減煤減碳政策的開發案，要求審查環評案的21名環評委員將此案退回。

行政院環境保護署1月底審查深澳燃煤電廠更新擴建計畫環境影響差異分析報告，歷經3個多小時討論，做出「建議後審核修正通過」及「建議重新辦理環境影響評估」兩案併陳送環評大會做決議，環差案14日要闖關環評大會，環評委員將做出最後結論。

綠色和平專案主任蔡佩芸表示，現有的燃煤發電裝置容量已可以供應2025年燃煤發電量需求，政府若執意興建深澳燃煤電廠，將使原本2020年後逐步下降的燃煤發電總裝置容量，在2026年又會淨增加500MW，她質疑深澳燃煤電廠根本沒有興建的必要。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰指出，在前三次專案小組審查會議中，民間團體不斷要求台電與經濟部需提出替代方案，讓社會大眾與深澳居民進行比較，但台電與顧問公司卻只有言不及義的敷衍之詞。

洪申翰指出，深澳燃煤電廠就算完工，也是在2025年之後，跟近兩三年供電吃緊毫無關聯，到時候真的需要新的深澳燃煤電廠嗎？

主婦聯盟環境保護基金會專員周于萱表示，氣候變遷導致台灣近年面臨越來越頻繁的強降雨、颱風等，深澳燃煤電廠興建後，不但會加劇極端氣候，更會增加細懸浮微粒（PM2.5）濃度，影響北北基地區的空氣品質，要求環評委員退回深澳電廠更新擴建計畫。（編輯：施燕飛/李亨山）1070312