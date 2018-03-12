尖石國中柔道隊大放光芒　兩人入選國家隊出征

尖石國中長期以來致力於發展學生多元潛能，開辦多元社團提升學生興趣，由校長彭清宏、教練胡夏芬及主任張麟彥帶領7位學生參加菁英排名賽，共有6位同學在競爭激烈的賽事中得名，其中張詩婷與羅帥更是一舉奪下金牌，全體師生、家長們及縣府都為他們喝采。

新竹縣尖石國中柔道隊選手張詩婷、羅帥參加107年上半年度菁英排名賽，榮獲青女組、青男組第一名的殊榮，5月份將代表國家前往黎巴嫩參加2018亞洲青少年柔道錦標賽；縣長邱鏡淳今(12)日在縣務會議特別公開表揚肯定選手的努力，為新竹縣、為台灣爭光，並期勉選手持續精進，爭取佳績。



▲尖石國中柔道隊成績優異，大放光芒。（圖／資料照片，尖石國中提供）

教練胡夏芬表示，兩位選手都是輕量級，羅帥是青少年男子組50公斤代表，張詩婷青少年女子組40公斤代表，預計於5月中旬參加在黎巴嫩所舉行的2018亞洲青少年柔道錦標賽，身為教練的她期許選手能夠保持平常心參賽。

縣府教育處指出，這次兩位選手能夠當選國手，除了平常高度自我要求，搭配穩定的臨場反應，臨危不亂，堅持到底不放棄，更展現強大無比的抗壓性；胡夏芬每天勤奮認真教導訓練，假日時間一樣早晚陪伴選手練習，傳授給孩子的不只是技術，更是認真的態度與嚴格的自律。