NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈犬貓絕育活動開跑　首場絕育數破百繼承國父理念　致公黨盼兩岸和平跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

尖石國中柔道隊大放光芒　兩人入選國家隊出征

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/12 14:28
▲張詩婷（左四）、羅帥（右四）將代表出征2018亞洲青少年柔道錦標賽，新竹縣長邱鏡淳（左五）表揚鼓勵。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.12）
▲張詩婷（左四）、羅帥（右四）將代表出征2018亞洲青少年柔道錦標賽，新竹縣長邱鏡淳（左五）表揚鼓勵。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.12）

新竹縣尖石國中柔道隊選手張詩婷、羅帥參加107年上半年度菁英排名賽，榮獲青女組、青男組第一名的殊榮，5月份將代表國家前往黎巴嫩參加2018亞洲青少年柔道錦標賽；縣長邱鏡淳今(12)日在縣務會議特別公開表揚肯定選手的努力，為新竹縣、為台灣爭光，並期勉選手持續精進，爭取佳績。

尖石國中長期以來致力於發展學生多元潛能，開辦多元社團提升學生興趣，由校長彭清宏、教練胡夏芬及主任張麟彥帶領7位學生參加菁英排名賽，共有6位同學在競爭激烈的賽事中得名，其中張詩婷與羅帥更是一舉奪下金牌，全體師生、家長們及縣府都為他們喝采。


▲尖石國中柔道隊成績優異，大放光芒。（圖／資料照片，尖石國中提供）

教練胡夏芬表示，兩位選手都是輕量級，羅帥是青少年男子組50公斤代表，張詩婷青少年女子組40公斤代表，預計於5月中旬參加在黎巴嫩所舉行的2018亞洲青少年柔道錦標賽，身為教練的她期許選手能夠保持平常心參賽。

縣府教育處指出，這次兩位選手能夠當選國手，除了平常高度自我要求，搭配穩定的臨場反應，臨危不亂，堅持到底不放棄，更展現強大無比的抗壓性；胡夏芬每天勤奮認真教導訓練，假日時間一樣早晚陪伴選手練習，傳授給孩子的不只是技術，更是認真的態度與嚴格的自律。

關鍵字尖石國中張詩婷羅帥柔道新竹縣
客庄掛紙掃墓　二天31起墓地火警聖功女中合唱團　全國比賽創佳績

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan