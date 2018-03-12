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中央社

異業結合 智慧紡品協會助攻千億商機

中央社2018/03/12 13:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北12日電）各紡織廠紛紛投入研發智慧型紡織品，紡織產業綜合研究所兩年前推動成立「台灣智慧型紡織品聯盟」，並結合電子、資通訊等業者，由於產業漸趨成熟，將成立協會助攻未來千億商機。

紡織綜合所引用2017 IDTechex市場調查報告指出，全球智慧型紡織品/電子紡織品的市場價值，到2027年估計將達50億美元。

紡綜所指出，穿戴科技已蔚為全球發展的重要潮流，國內紡織業者開始積極投入智慧型紡織品的研發，並將成為台灣紡織廠下一波主導全球紡織市場的亮點，以及在Nike、adidas、Under Armour、intel、apple、samsung等國際品牌的驅使下，智慧型紡織品也成為電子與紡織業高度關注的議題與發展重點。

紡綜所早在兩年前成立「台灣智慧型紡織品聯盟(Taiwan Smart Textiles Alliance)」，聯盟成員涵蓋電子、紡織、資通訊等產業41家業者，以共同推動智慧型紡織品產業規範、展覽行銷及促進技術交流等。

歷經兩年透過產官學研各界，已完成建立6件智慧型紡織品的產業規範，並於去年11月提出首件智慧型紡織品國家標準CNS草案建議案，可作為國內智慧型紡織品新興產業的基礎。

紡綜所指出，國內智慧型紡織品已趨於熱絡，今年1月23日由30位產學研代表發起下，成立「台灣智慧型紡織品協會(TSTA)」，並將於14日在紡綜所舉辦「台灣智慧型紡織品協會成立大會暨第一屆第一次會員大會」，現場將展示國內業者最新研發的智慧型紡織品。目前已加入協會會員涵蓋材料、電子、紡織、成衣、機械、資通訊等產業及相關公會共35個單位及21位個人會員。（編輯：郭萍英）1070312

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