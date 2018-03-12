印巴互控恐嚇外交官員暨眷屬

（中央社記者康世人新德里12日電）關係已經陷入低潮很久的印度與巴基斯坦，最近又互相指控對方恐嚇、騷擾各自派駐對方首都的外交官與家庭成員，包括監視、尾隨跟監及入侵住宅竊取電腦等。

印度媒體今天報導，巴基斯坦駐新德里高級專員公署（Pakistan High Commission in New Delhi）自8日起，連續3天向印度外交部發出4份外交照會，指他們派駐新德里的外交官和家庭成員，以及在巴國高級專員公署工作的印度勞工，遭到騷擾與恐嚇。

這些外交照會指控，巴國外交官員的車輛載著子女上學途中，遭2輛車逼迫、攔截和包圍，司機被迫下車；且在巴國外交官子女上學後，司機也遭恐嚇，並被告知這是「回應他們（巴基斯坦）對我們（印度）所做的一切」。