印巴互控恐嚇外交官員暨眷屬

（中央社記者康世人新德里12日電）關係已經陷入低潮很久的印度與巴基斯坦，最近又互相指控對方恐嚇、騷擾各自派駐對方首都的外交官與家庭成員，包括監視、尾隨跟監及入侵住宅竊取電腦等。
印度媒體今天報導，巴基斯坦駐新德里高級專員公署（Pakistan High Commission in New Delhi）自8日起，連續3天向印度外交部發出4份外交照會，指他們派駐新德里的外交官和家庭成員，以及在巴國高級專員公署工作的印度勞工，遭到騷擾與恐嚇。
這些外交照會指控，巴國外交官員的車輛載著子女上學途中，遭2輛車逼迫、攔截和包圍，司機被迫下車；且在巴國外交官子女上學後，司機也遭恐嚇，並被告知這是「回應他們（巴基斯坦）對我們（印度）所做的一切」。
巴基斯坦向印度表示，如果上述情況沒有改善，將把所有派駐印度的外交官撤離。
不過，印度也反控印度駐伊斯蘭馬巴德高級專員公署的外交官和家庭成員，早已遭到巴國騷擾和生命安全威脅。
上述人士指控，這些騷擾和威脅包括監控、跟監印度外交官和家庭成員、切斷外交官住宅電源兩星期、撥打猥褻電話給外交官住家、外交官住家被入侵遭盜走筆記型電腦，及拍攝印度外交官官員臉部影片上傳網路等多項「流氓」行為。
印度政府消息人士透露，印度駐巴基斯坦大使畢沙里亞（Ajay Bisaria）2月16日已會見巴國外交部次長詹朱亞（Tehmina Janjua），向巴國強烈抗議上述「流氓」行為。（編輯：屈享平）1070312