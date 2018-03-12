毛豬太肥了 交易均價跌破每公斤70元

（中央社記者楊淑閔台北12日電）農委會官網資料顯示，全台毛豬交易均價下跌，2月起已經跌到每公斤70元以下；中華民國養豬協會秘書長張生金說，因為過重、肥肉太多，價格下跌，預計3月中旬過後恢復正常。

前幾年發生小豬下痢事件，使得豬隻在養量減少，但在需求沒有減少下，近年來毛豬交易均價每公斤保持在新台幣75元左右，甚至逼近80元，養豬戶因此增產求利，就毛豬來說，就是增加體重，好讓每隻豬的交易價拉高。

張生金說，但是台灣人喜歡吃瘦肉，一般而言，交易時每頭重量以122、123公斤最佳；養豬戶看到價格好，為了多賺點，交易均重已經達到128公斤，價格當然跌，肥肉太多，交易的攤商不要。