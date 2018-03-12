毛豬太肥了 交易均價跌破每公斤70元

（中央社記者楊淑閔台北12日電）農委會官網資料顯示，全台毛豬交易均價下跌，2月起已經跌到每公斤70元以下；中華民國養豬協會秘書長張生金說，因為過重、肥肉太多，價格下跌，預計3月中旬過後恢復正常。
前幾年發生小豬下痢事件，使得豬隻在養量減少，但在需求沒有減少下，近年來毛豬交易均價每公斤保持在新台幣75元左右，甚至逼近80元，養豬戶因此增產求利，就毛豬來說，就是增加體重，好讓每隻豬的交易價拉高。
張生金說，但是台灣人喜歡吃瘦肉，一般而言，交易時每頭重量以122、123公斤最佳；養豬戶看到價格好，為了多賺點，交易均重已經達到128公斤，價格當然跌，肥肉太多，交易的攤商不要。
農委會畜牧處副處長王忠恕說，除了黑豬本來就比較重，交易均重達128公斤，很多白豬甚至都已經逾130公斤，有的還飆上150公斤，農委會及養豬協會雖然已經跟農民溝通3、4個月了，但成效不大，現在交易均價跌到每公斤70元以下，甚至出現接近60元的價碼，養豬戶就不會再惜瘦、養得過肥了。
張生金說，飼養成本每公斤58元，已經跟養豬戶達成默契，預計過肥的豬隻會在3月中旬前售完，3月下旬供應4月清明節拜拜所需的拍賣毛豬，體質就不會再過肥，交易均價也可望回穩到70元以上，兼顧品質與養豬戶的合理獲利。（編輯：唐聲揚）1070312