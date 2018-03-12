不靠爸 印尼總統長子賣煎蛋餅不想從政

（中央社記者周永捷雅加達12日專電）印尼政壇多是子承父業的政治世家，往往子女繼承父母的政治資源接續從政。不過，總統佐科威的長子吉伯朗表示，他支持父親連任，但他對政治沒興趣，只想好好做餐飲事業。

佐科威確定將代表執政黨民主奮鬥黨角逐明年總統大選拼連任。他的家人再度成為媒體關注焦點。

他自就任以來，有別於前幾任印尼總統及第一家庭的奢華排場及生活，佐科威及他的家人，因為親民樸實作風深獲民眾好評。

像是他的老母親搭經濟艙參加兒子就職大典、老婆不穿名牌服飾，到子女開平價汽車，第一家庭的樸實生活成為媒體報導焦點。