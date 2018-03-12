不靠爸 印尼總統長子賣煎蛋餅不想從政

（中央社記者周永捷雅加達12日專電）印尼政壇多是子承父業的政治世家，往往子女繼承父母的政治資源接續從政。不過，總統佐科威的長子吉伯朗表示，他支持父親連任，但他對政治沒興趣，只想好好做餐飲事業。
佐科威確定將代表執政黨民主奮鬥黨角逐明年總統大選拼連任。他的家人再度成為媒體關注焦點。
他自就任以來，有別於前幾任印尼總統及第一家庭的奢華排場及生活，佐科威及他的家人，因為親民樸實作風深獲民眾好評。
像是他的老母親搭經濟艙參加兒子就職大典、老婆不穿名牌服飾，到子女開平價汽車，第一家庭的樸實生活成為媒體報導焦點。
此外，吉伯朗（Gibran Rakabuming）2015年迎娶相戀多年的選美皇后女友席薇（Selvi Ananda）時，佐科威堅持，他的家族不收任何賓客的禮物或捐贈。
對於佐科威競選連任，吉伯朗向「羅盤報」（Kompas）表示，他全力支持老爸競選連任，雖然佐科威會在2019年大選前先去中東朝聖，和家人分開一段時間，但這不會影響家人間的感情。
被媒體問到未來會不會從政？30歲的吉伯朗說，他不想跟隨父親腳步踏入政壇，他對投身政治沒有興趣。
原來個性直率、堅持不靠爸的吉伯朗正在打拼自己的餐飲事業。
他從2015年開始創立印尼國民美食「煎蛋餅」（Martabak）餐廳。幾年下來，他的煎蛋餅餐廳生意越來越好，在雅加達、泗水、棉蘭等地都有分店。這位堅持不靠爸的第一家庭成員也讓印尼民眾大讚有志氣。（編輯：陳俊碩）1070312